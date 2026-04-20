Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Millor càmping d'Espanyahospital TruetaTemps Sant JordiIntervenció policial Sant Feliu de GuíxolsSpar GironaSant Jordi
instagramlinkedin

Necrològiques del 21 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Redacció

Redacció

Girona
Flora Mitjà Oriol

Banyoles

Flora Mitjà Oriol

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Faustí Alsina Gironés. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

María de la Concepción Carvalho Bento

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel María Fernandes Afonso. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Borrassà

Esteve Sala Prat

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolors Fita Trayter i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu.

Figueres

Marijose Muñoz Gonzalez

Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

Palafrugell

Antonia García Gómez

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Andrés Morales Balasteguin. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Francesc Carreras Sala

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Joana Morata Feliu. Residia a Palamós. La cerimònia serà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Esther Pujol Victoriano

Ha mort als 68 anys. Residia a Palamós.

Tordera

Josep Falgueras Gelmà

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Pilar Taberner Sasanedas. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Ullà

Juan Lanzas Cardenas

Notícies relacionades

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Molinero Pelaez. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents