Necrològiques del 21 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Flora Mitjà Oriol
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Faustí Alsina Gironés. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
María de la Concepción Carvalho Bento
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel María Fernandes Afonso. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Borrassà
Esteve Sala Prat
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolors Fita Trayter i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu.
Figueres
Marijose Muñoz Gonzalez
Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
Palafrugell
Antonia García Gómez
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Andrés Morales Balasteguin. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Francesc Carreras Sala
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Joana Morata Feliu. Residia a Palamós. La cerimònia serà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Esther Pujol Victoriano
Ha mort als 68 anys. Residia a Palamós.
Tordera
Josep Falgueras Gelmà
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Pilar Taberner Sasanedas. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Ullà
Juan Lanzas Cardenas
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Molinero Pelaez. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
