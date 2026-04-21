Necrològiques del 22 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Figueres
Marijose Muñoz Gonzalez
Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
Maria Teresa Quer Subirós
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Enric Palol Serra i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avuidimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Narcís Bes Borrell
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Cristeta Ginesta García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Maria Ruiz Rey
Ha mort als 65 anys. Tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.
Pere Pagès Planagumà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Carme Nogué Solà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Dolors Combis Estañol
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Ernest Batallé Campabadal. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell
Palamós
Esther Pujol Victoriano
Ha mort als 68 anys. Residia a Palamós.
Roses
Amalia Vaño Domènech
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Sebastià Mira. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Tordera
Josep Falgueras Gelmà
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Pilar Taberner Sasanedas. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Tossa de Mar
María Teresa Adan Cano
Ha mort als 77 anys. Era casada amb José Medina Hornos i tenia dos filles. Residia a Tossa de Mar . La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la Capilla del Cementiri de Lloret de Mar.
Ullà
Juan Lanzas Cardenas
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Molinero Pelaez. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització