Necrològiques del 22 d'abril de 2026

Girona

Figueres

Marijose Muñoz Gonzalez

Ha mort als 60 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

Maria Teresa Quer Subirós

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Enric Palol Serra i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avuidimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Girona

Narcís Bes Borrell

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Cristeta Ginesta García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Maria Ruiz Rey

Ha mort als 65 anys. Tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.

Pere Pagès Planagumà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Carme Nogué Solà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Dolors Combis Estañol

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Ernest Batallé Campabadal. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell

Palamós

Esther Pujol Victoriano

Ha mort als 68 anys. Residia a Palamós.

Roses

Amalia Vaño Domènech

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Sebastià Mira. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Tordera

Josep Falgueras Gelmà

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Pilar Taberner Sasanedas. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Tossa de Mar

María Teresa Adan Cano

Ha mort als 77 anys. Era casada amb José Medina Hornos i tenia dos filles. Residia a Tossa de Mar . La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, a la Capilla del Cementiri de Lloret de Mar.

Ullà

Juan Lanzas Cardenas

Notícies relacionades

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Joaquina Molinero Pelaez. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

