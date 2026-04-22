Necrològiques del 23 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Anglès
Joan Cat Gamell
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Trini Alabau Verdaguer. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
Girona
Jaume Pericot Simón
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Nierga Virgili i tenia tres filles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Ter de Girona.
Antonio Triviño Martínez
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Joaquina Hernández Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Les Preses
Montserrat Planella Quintana
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Pujiula Bassagañas i tenia una filla. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de les Preses.
Olot
Pere Pagès Planagumà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Carme Nogué Solà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.
Sant Joan les Fonts
Josep Vila Solà
Ha mort als 62 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
Maria Planella Ferrés
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Fageda Vila i tenia un fill. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
