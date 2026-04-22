Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant JordiEnderroc pis Ferran PuigEducació infantilFórum IndustrialFitxatge Bàsquet GironaBombers Olot
instagramlinkedin

Necrològiques del 23 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques / DdG

Redacció

Girona
Antonio Triviño / .

Anglès

Joan Cat Gamell

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Trini Alabau Verdaguer. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

Girona

Jaume Pericot Simón

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Nierga Virgili i tenia tres filles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Ter de Girona.

Antonio Triviño Martínez

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Joaquina Hernández Martínez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Les Preses

Montserrat Planella Quintana

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Pujiula Bassagañas i tenia una filla. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de les Preses.

Olot

Pere Pagès Planagumà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Carme Nogué Solà i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia capella del cementiri municipal d’Olot.

Sant Joan les Fonts

Josep Vila Solà

Ha mort als 62 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Maria Planella Ferrés

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Fageda Vila i tenia un fill. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents