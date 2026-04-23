Necrològiques del 24 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Blanes
Ana Racero Cruces
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramón Jiménez Caraballo. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Breda
Juan José Polo Rodríguez
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Cándida Díez Lechón. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Breda.
Caldes de Malavella
Generós Ciurana Mas
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Xirgo Morell. Residia a Caldes de Malavella.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Castelló d’Empúries
Jordi Solé Fernández
Ha mort als 89 anys. Tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Josep Viñas Faxeda
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Nieves Ruiz Vidaña i tenia una filla. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Girona
Josep Yebra Gimeno
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Anna Aguade Casado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Maria Martra Puig
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Faustino Pérez Oliver i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Palamós
Cinta Tetas Bayerri
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Juli Torrent Cadira. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Antoni de Calonge
Lluís Bassó Salichs
Ha mort als 90 anys. Era vidu d’Antonia Vicente Ribero i tenia una filla. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Calonge.
Tortellà
Pere Vergés Costa
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Margarita Sarola Badosa i tenia un fill. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.
