Necrològiques del 25 d'abril de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Amer

Miquel Masachs Iglesias

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Carme Peracaula Busquets. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria d’Amer.

Banyoles

Sebastià Ortiz Mingolla

Ha mort als 74 anys. Era vidu de Teresa Angela Giodani. Residia a Banyoles.

Bellcaire d’Empordà

Miquel Font Pages

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Teresa Cornell Clavaguera. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.

Caldes de malavella

Generós Ciurana Mas

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Xirgo Morell. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Cruïlles

M.Àngels Pericay Pujadas

Ha mort als 56 anys. Era casada amb Salvi García Bañeras. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Cruïlles.

La Bisbal d’empordà

Magdalena Puig Garrusta

Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.

Olot

Miquel Compte i Clavaguera

Ha mort als 55 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Ramon Subiràs Planagumà

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Paquita Begudan Grabolosa i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Anastasio Rodríguez Moreno

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ramona Martínez Rodríguez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Maria Pérez Escudero

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Juan Royán Sánchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Quart

Josepa Ribot Serra

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.

Roses

Carla Clavijo Sánchez

Ha mort als 40 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Salt

Albert Pons Fontanet

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Teresa Iturat Muñoz. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.

Sant Gregori

Maria Teresa Casas Taberner

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Motjé Sala. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Domeny.

Sarrià de Ter

Joan Roqué Rovira

Ha mort als 54 anys. Era casat amb Imma Vilà Pujolràs. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

