Necrològiques del 25 d'abril de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Amer
Miquel Masachs Iglesias
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Maria Carme Peracaula Busquets. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria d’Amer.
Banyoles
Sebastià Ortiz Mingolla
Ha mort als 74 anys. Era vidu de Teresa Angela Giodani. Residia a Banyoles.
Bellcaire d’Empordà
Miquel Font Pages
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Teresa Cornell Clavaguera. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Bellcaire d’Empordà.
Caldes de malavella
Generós Ciurana Mas
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Xirgo Morell. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Cruïlles
M.Àngels Pericay Pujadas
Ha mort als 56 anys. Era casada amb Salvi García Bañeras. Residia a Cruïlles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Cruïlles.
La Bisbal d’empordà
Magdalena Puig Garrusta
Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.
Olot
Miquel Compte i Clavaguera
Ha mort als 55 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Ramon Subiràs Planagumà
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Paquita Begudan Grabolosa i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Anastasio Rodríguez Moreno
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ramona Martínez Rodríguez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Maria Pérez Escudero
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Juan Royán Sánchez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Quart
Josepa Ribot Serra
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.
Roses
Carla Clavijo Sánchez
Ha mort als 40 anys. Era soltera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Salt
Albert Pons Fontanet
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Teresa Iturat Muñoz. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.
Sant Gregori
Maria Teresa Casas Taberner
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Motjé Sala. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Domeny.
Sarrià de Ter
Joan Roqué Rovira
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Imma Vilà Pujolràs. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
- Aliança Catalana anuncia candidats a dos municipis gironins
- Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
- Girona viu aquesta diada el quart canvi d'ubicació de Sant Jordi en cinc anys
- Les tècniques d'educació infantil alcen la veu: 'Ens envien mestres de suport que no saben ni canviar un bolquer
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- Aquestes són les ciutats gironines amb més creixement d'habitants a l'estranger
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt