Necrològiques del 26 d'abril
BLANES
Josep Maria Borràs Cornellà
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joaquima Vidal Cors. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CANTALLOPS
Maria Payrot Valls
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Antoni Freixanet Batlle i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
GIRONA
Joana Duràn i Alsina
Ha mort als 89 anys. Era casada amb Enric Taberner Falgueras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Magdalena Puig Garrusta
Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.
MAÇANET DE CABRENYS
Esteve Planas Quintana
Ha mort als 85 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Maçanet de Cabrenys.
OLOT
Clotilde Comamala Faxeda
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Solerdemorell Curós i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
Cristian Moreno Durbán
Ha mort als 27 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Josefa Pérez Manjón
Ha mort als 95 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 3/4 d’11 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.
PALAFRUGELL
Oleguer Frigola Juscafresa
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Núria Forga Llenas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
QUART
Josepa Ribot Serra
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.
ROSES
Maria Molthoff
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Carlos Kempkes Smits i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avuidiumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Victoriano Bueno Castillo
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Aldana Recio i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SALT
Montserrat Feliu Taberner
Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Àngel López Santiago. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
SANT GREGORI
Maria Teresa Casas Taberner
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Motjé Sala. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Domeny.
SANT JOAN LES FONTS
Engràcia Punset Gacleran
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Canadell Monells i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt