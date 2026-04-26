Necrològiques del 26 d'abril

BLANES

Josep Maria Borràs Cornellà

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joaquima Vidal Cors. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CANTALLOPS

Maria Payrot Valls

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Antoni Freixanet Batlle i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.

GIRONA

Joana Duràn i Alsina

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Enric Taberner Falgueras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Magdalena Puig Garrusta

Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.

MAÇANET DE CABRENYS

Esteve Planas Quintana

Ha mort als 85 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Maçanet de Cabrenys.

OLOT

Clotilde Comamala Faxeda

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Solerdemorell Curós i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Cristian Moreno Durbán

Ha mort als 27 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Josefa Pérez Manjón

Ha mort als 95 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 3/4 d’11 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.

PALAFRUGELL

Oleguer Frigola Juscafresa

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Núria Forga Llenas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

QUART

Josepa Ribot Serra

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.

ROSES

Maria Molthoff

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Carlos Kempkes Smits i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avuidiumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Victoriano Bueno Castillo

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Aldana Recio i tenia quatre fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SALT

Montserrat Feliu Taberner

Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Àngel López Santiago. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

SANT GREGORI

Maria Teresa Casas Taberner

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Motjé Sala. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Domeny.

SANT JOAN LES FONTS

Engràcia Punset Gacleran

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Canadell Monells i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

