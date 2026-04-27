Necrològiques del 27 d'abril

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Redacció

BLANES

Josep Maria Borràs Cornellà

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joaquima Vidal Cors. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Maria Carmen Zurita Perpiñà

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Peter Jan Willem Cornelis Ververs. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Blanes.

BREDA

Montserrat Torrent Anglas

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Planas Aymà. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

CADAQUÉS

Marcos Pérez Molina

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Egea Requena i tenia tres fills. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’Oratori Àltima Figueres.

GIRONA

Maite Sureda Montero

Ha mort als 55 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia del Sagrat Cor de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Magdalena Puig Garrusta

Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.

OLOT

Clotilde Comamala Faxeda

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Solerdemorell Curós i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

Josefa Pérez Manjón

Ha mort als 95 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avuidilluns, a 3/4 d’11 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.

PALAFRUGELL

Francisco Escribano Moragon

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Jacinta Casas Bautista. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Oleguer Frigola Juscafresa

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Núria Forga Llenas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

QUART

Josepa Ribot Serra

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.

RIUDELLOTS DE LA SELVA

Maria Carreras Carreras

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Tarrés Palmada. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.

SALT

Montserrat Feliu Taberner

Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Àngel López Santiago. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Teresa Burset Contreras

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Reverter Sucarrats. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Carlos Ripoll Ferrer

Ha mort als 99 anys. Era casat amb Mercé Colomer Mascort i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Josep Julià Ripoll

Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Anna Busquets Ripoll i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.

SANTA PAU

Miquel Sagués Masegur

Ha mort als 69 anys. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Maite Sureda Montero

Ha mort als 55 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a l’església del Sagrat Cor de Girona.

