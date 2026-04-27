Necrològiques del 27 d'abril
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BLANES
Josep Maria Borràs Cornellà
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joaquima Vidal Cors. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Maria Carmen Zurita Perpiñà
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Peter Jan Willem Cornelis Ververs. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Blanes.
BREDA
Montserrat Torrent Anglas
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francisco Planas Aymà. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
CADAQUÉS
Marcos Pérez Molina
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Egea Requena i tenia tres fills. Residia a Cadaquès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’Oratori Àltima Figueres.
GIRONA
Maite Sureda Montero
Ha mort als 55 anys. Era soltera i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia del Sagrat Cor de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Magdalena Puig Garrusta
Ha mort als 84 anys. Era soltera. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia de La Bisbal d’Empordà.
OLOT
Clotilde Comamala Faxeda
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pere Solerdemorell Curós i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.
Josefa Pérez Manjón
Ha mort als 95 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avuidilluns, a 3/4 d’11 del matí, a la Residència de Santa Maria del Tura.
PALAFRUGELL
Francisco Escribano Moragon
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Jacinta Casas Bautista. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Oleguer Frigola Juscafresa
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Núria Forga Llenas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
QUART
Josepa Ribot Serra
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Miquel Roca Gol. Residia a Quart. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Quart.
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Maria Carreras Carreras
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Tarrés Palmada. Residia a Riudellots de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva.
SALT
Montserrat Feliu Taberner
Ha mort als 77 anys. Era vídua d’Àngel López Santiago. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Teresa Burset Contreras
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Reverter Sucarrats. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Salt.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Carlos Ripoll Ferrer
Ha mort als 99 anys. Era casat amb Mercé Colomer Mascort i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Josep Julià Ripoll
Ha mort als 94 anys. Era vidu d’Anna Busquets Ripoll i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Girona.
SANTA PAU
Miquel Sagués Masegur
Ha mort als 69 anys. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Maite Sureda Montero
Ha mort als 55 anys. Era soltera. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a l’església del Sagrat Cor de Girona.
