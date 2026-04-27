Necrològiques del 28 d'abril

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Banyoles

Enriqueta Campmol Ros

Ha mort als 89 anys. Era vídua amb Xicu Bustins Costa. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers.

Llúcia Marquès Reig

«La Llúcia de Can Pipa»

Ha mort als 87 anys. Era vídua amb Pere Sala Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers.

Blanes

Josep Maria Borràs Cornellà

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Joaquima Vidal Cors. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Boadella

Conxita Pujol Marlet

Ha mort als 90 anys. Era vídua amb Fermí Cantenys Juanola i tenia dos fills. Residia a Boadella d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Cecília de Boadella.

Castelló d’Empúries

Marina Blanch Blanch

Ha mort als 98 anys. Era vídua amb Joaquim Renart Soler i tenia dos fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria.

Celrà

Carmen Fernández Muñoz

Ha mort als 90 anys. Era vídua amb Manuel Pérez Pulido. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Girona

Pietat Madrenas Sais

Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Tomàs Anglada Pérez. Residia a Girona. La cerimònia serà demà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Jose Antonio Sancho Lopera

Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia serà demà dimecres, a les 3 de la tarda, a l’Església Cementiri La Bisbal d’Empordà.

Salt

Magda Martínez Casas

Notícies relacionades

Ha mort als 85 anys. Era vídua amb Jordi Tarrés Pomar. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

