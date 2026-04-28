Necrològiques del 29 d'abril

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Banyoles

Llúcia Marquès Reig

Ha mort als 87 anys. Era vídua amb Pere Sala Grabuleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers.

Calonge

Àngela Papió Torres

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Joaquim Catà Pallí i tenia dos fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’esglèsia parroquial de Sant Martí de Calonge.

Celrà

Carmen Fernández Muñoz

Ha mort als 90 anys. Era vídua amb Manuel Pérez Pulido. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Maria Llach Coll

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Sixto Pou Reixach. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Celrà.

Esponellà

Angelina Roca Surribas

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Emili Gironès Masó. Residia a Esponellà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cebrià d’Esponellà.

Girona

Pietat Madrenas Sais

Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Tomàs Anglada Pérez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Manuel Martinez Cobo

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Rosario Ruiz de la Torre. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Enric Pibernat Girona

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Coloma Pasarrius Bartrina. Residia a l’Escala.

La Bisbal d’Empordà

Jose Antonio Sancho Lopera

Ha mort als 39 anys. Era solter. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a l’Església Cementiri La Bisbal d’Empordà.

Montserrat Casamajor Lloveras

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Josep Anglada Pinsach. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Osor

Adelaida Arias Basart

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Gil Masmiquel. Residia a Osor. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere d’Osor.

Sant Dalmai

Àngel Barrot Gener

Ha mort als 91 anys. Residia a Sant Dalmai. La cerimònia es va celebrà ahir dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda.

