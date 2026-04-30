Necrològiques de l'1 de maig

Dra. Carme Puigvert
Presidenta del COIGI (2006-2018)
La Dra. Carme Puigvert, presidenta del COIGI entre 2006 i 2018 ens ha deixat a causa d’una llarga malaltia.
Ahir al vespre vam rebre la notícia de la defunció de la Dra. Maria Carme Puigvert i Vilalta. Havia format part de la Junta de govern del COIGI des de 1990, exercint diferents càrrecs com a vocal, secretària i tresorera en diferents etapes i com a presidenta durant 12 anys, entre 2006 i 2018.
Serveixin aquestes línies com el nostre homenatge més sincer:
La Dra. M. Carme Puigvert i Vilalta va néixer a Olot, l’1 d’agost de 1955. Amb 17 anys, va anar a Barcelona, a l’Escola de la Creu Roja per estudiar Infermeria. Un cop finalitzats els estudis, va exercir per primera vegada, com infermera a Barcelona. Entre 1970 i mitjans dels 80, va viure a Vitòria i al 1987, va arribar a Girona, a l’Hospital Universitari Josep Trueta, on primer va exercir d’infermera assistencial i posteriorment com a supervisora, fins que es va jubilar en la Unitat de Diàlisi.
Durant la seva carrera professional, també va col·laborar amb la Facultat d’Infermeria de la UdG com a docent i es va doctorar al 2016.
A l’any 1990, va entrar a formar part de la Junta de Govern del COIGI, com a membre de la candidatura d’en Joan Sala i posteriorment de la Dolors Fauria. A partir del primer moment, la Carme es va convertir en un puntal i un referent per a la institució col·legial. Primer com a vocal, després com a secretària i tresorera, al 2006 guanya les eleccions col·legials i les revalida com a presidenta de la Junta de govern fins el maig del 2018.
També va tenir un paper rellevant en el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya com a consellera, tresorera i vicedegana, entre els anys 2006 al 2018.
Per al COIGI, la Dra. Carme Puigvert i Vilalta ha sigut una de les seves figures més importants dels darrers 30 anys. Va viure i va ser impulsora dels grans canvis que la professió infermera ha viscut en el nostre país, des de la transició dels estudis d’ATS a diplomada en Infermeria i finalment Grau. La Carme va treballar incansablement pel reconeixement de la professió infermera i la seva visibilització social i institucionalment.
Dona valenta i infermera de vocació, va exercir durant molts anys com a supervisora sense perdre mai de vista l’àmbit assistencial. Lluitadora nata, va transmetre a totes les companyes infermeres i els companys infermers, la importància i el valor de professió infermera com a garantia de servei i atenció a les persones.
Aquest 29 d’abril ens ha deixat després de lluitar durant molts anys contra una malaltia. Ens unim al dolor per la seva pèrdua i el buit que deixa en la seva mare Sabina, les seves tres germanes, la Margarita, també doctora en Infermeria, la Victòria, mestra i la Montserrat, flequera, el seu únic fill Arkaitz i la seva gran família, que tant estimava. Plegades, ben segur, que trobaran el consol necessari, recordant la seva estima i els bons moments compartits. La resta, les que hem tingut el privilegi de conèixer-la i compartir els moments professionals i d’amistat, la recordarem amb una gran admiració i respecte per la dona que va ser.
Descansa en pau, estimada Carme.
Bescanó
Angelina Puntí Gallart
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Ramon Masachs Crous. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
Teresa Rovírola Prat
Ha mort als 75 anys. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
Calonge
María Díaz Cornejo
Ha mort als 83 anys. Era casada amb José Ortega Novo i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri de Calonge.
Figueres
Cintet Heras i Gimbernat
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Montserrat Alsina i Adroher i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Maria Jesús Martínez Marcos
Ha mort als 65 anys. Era soltera i no tenia fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Juià
Quimeta Senen Arnau
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Vilà Ponsatí. Residia a Juià. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Palafrugell
Francisco Bañeras Sendra
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Teresa Vives Sala. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Riudarenes
Salvador Vihé Sánchez
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Victòria Soliva Bosch i tenia dues filles. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Riudarenes.
Sant Hilari Sacalm
Filomena Molist Coma
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Antoni Manou Tarrats. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia Sant Hilari Sacalm.
Sant Joan de Mollet
Ernest Palahí Pagès
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Núria Sitjà Xifra. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 3/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Joan de Mollet.
Santa Coloma de Farners
Francisco López Moreno
Ha mort als 57 anys. Era solter. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
Lluís Plaja Margarit
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Mercè Moré Gubau i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Salt.
Torroella de Montgrí
Gines Giraups Bou
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Betty Yolanda Macedo Lobo. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
