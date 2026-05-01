Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ocupes Girona1 de maigvaga neteja GironaLa Traka GironaGirona FCagenda GironaMarta MadrenasTemps de Flors
instagramlinkedin

Necrològiques del 2 d'abril

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Anna María Fernández

Anna María Fernández / .

Rosa Puig.

Rosa Puig / .

Agullana

Manolita Egido Esteve

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manel Deu Playán i tenia tres fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

Banyoles

Marcel·lí Lorenzo Nicolás

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Rosa Gimeno Sivillà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bescanó

Teresa Rovírola Prat

Ha mort als 75 anys. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

Rosa Puig Trias

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Solés Trias. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

Calonge

María Díaz Cornejo

Ha mort als 83 anys. Era casada amb José Ortega Novo i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri de Calonge.

Cassà de la Selva

Juan Bosch Plana

Ha mort als 89 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parroquia de Sant Martí de Cassa de la selva.

Girona

Ana María Fernández Reina

Ha mort als 76 anys. Tenia cinc fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Girona.

Maçanet de la Selva

Podisto Clopès Gener

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Eulàlia Vivancos García. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Martorell de Maçanet de la Selva.

Palafrugell

Francisco Bañeras Sendra

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Teresa Vives Sala. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palol d’Onyar - Quart

Samuel Ferriz Quintana

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.

Roses

David Sáenz Buscarons

Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

Santa Coloma de Farners

Lluís Plaja Margarit

Notícies relacionades

Ha mort als 79 anys. Era vidu de Mercè Moré Gubau i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents