Necrològiques del 2 d'abril
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Agullana
Manolita Egido Esteve
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manel Deu Playán i tenia tres fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
Banyoles
Marcel·lí Lorenzo Nicolás
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Rosa Gimeno Sivillà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bescanó
Teresa Rovírola Prat
Ha mort als 75 anys. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
Rosa Puig Trias
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Solés Trias. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
Calonge
María Díaz Cornejo
Ha mort als 83 anys. Era casada amb José Ortega Novo i tenia dues filles. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri de Calonge.
Cassà de la Selva
Juan Bosch Plana
Ha mort als 89 anys. Era vidu i tenia dos fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parroquia de Sant Martí de Cassa de la selva.
Girona
Ana María Fernández Reina
Ha mort als 76 anys. Tenia cinc fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Girona.
Maçanet de la Selva
Podisto Clopès Gener
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Eulàlia Vivancos García. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia Sant Pere de Martorell de Maçanet de la Selva.
Palafrugell
Francisco Bañeras Sendra
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Teresa Vives Sala. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palol d’Onyar - Quart
Samuel Ferriz Quintana
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.
Roses
David Sáenz Buscarons
Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
Santa Coloma de Farners
Lluís Plaja Margarit
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Mercè Moré Gubau i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Salt.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Madrenas denuncia que l'han escopit pels lloguers i ho atribueix a l'assenyalament de Rufián
- Una gironina se situa entre els millors metges d’Espanya per tercer any consecutiu segons Forbes
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona
- Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”
- Festivals, festes majors i molta música: els millors plans per fer aquest cap de setmana
- En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula