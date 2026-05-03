Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Targetes mobilitat reduïdaCrisi Girona FCRegulació residusRonda Ferran PuigFase ascens GEiEGagenda GironaAranzels Trump
instagramlinkedin

Necrològiques del 3 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

.

.

Redacció

Redacció

.

. / .

AGULLANA

Manolita Egido Esteve

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manel Deu Playán i tenia tres fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

BANYOLES

Dèlia González Rodríguez

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Ros Pujol. Residia a Banyoles. La cerimònia serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Maria Dolors Casellas Vilà

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Celso Costa Boschmonar. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

GIRONA

Teia Costa i Agustí

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Emili Saguer Noguera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

OLOT

Antonio Doblas Pacheco

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Luisa Artacho Cano i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALOL D'ONYAR - QUART

Samuel Ferriz Quintana

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.

PALS

Josep Parals Grassot

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Angelina Suñé Carreras. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

David Sáenz Buscarons

Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Jordi Mayol Rubio

Ha mort als 59 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Manuel Ortiz Arévalo

Notícies relacionades

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Arjona Rogel. Residia a Sant Hilari Sacalm.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents