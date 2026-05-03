Necrològiques del 3 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
AGULLANA
Manolita Egido Esteve
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Manel Deu Playán i tenia tres fills. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 2 del migdia, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
BANYOLES
Dèlia González Rodríguez
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Joaquim Ros Pujol. Residia a Banyoles. La cerimònia serà avui, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Maria Dolors Casellas Vilà
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Celso Costa Boschmonar. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
GIRONA
Teia Costa i Agustí
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Emili Saguer Noguera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
OLOT
Antonio Doblas Pacheco
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Luisa Artacho Cano i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALOL D'ONYAR - QUART
Samuel Ferriz Quintana
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.
PALS
Josep Parals Grassot
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Angelina Suñé Carreras. Residia a Pals. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
David Sáenz Buscarons
Ha mort als 54 anys. Era solter. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Jordi Mayol Rubio
Ha mort als 59 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Manuel Ortiz Arévalo
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Arjona Rogel. Residia a Sant Hilari Sacalm.
