Necrològiques del 4 de maig de 2026
CALONGE
Charles Serge Gomez
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Isabel Lara Padilla i tenia una filla. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
EL FAR D’EMPORDÀ
Amparo Pagès i Argelés
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Eudald Ferrés i Mauné i tenia dues filles. Residia al Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Martí del Far d’Empordà.
GARRIGUELLA
Elena Puigdevall Mensión
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Daniel Plana Pagès i tenia dos fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Teia Costa i Agustí
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Emili Saguer Noguera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Josep Sabeña Vilà
Ha mort als 82 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Fonteta.
LLERS
Josep Maria Xambó Ferrusola
Ha mort als 64 anys. Era casat. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.
MAÇANET DE LA SELVA
Juan Núñez Ramos
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Isabel Flores Nuñez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç
OLOT
José Llamas Galan
Ha mort als 58 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala Polivalent del cementiri municipal d’Olot.
PALOL D'ONYAR-QUART
Samuel Ferriz Quintana
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.
RIUDARENES
Salvador Gelmà Estrach
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Puig Lloveras i tenia dos fills. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Riudarenes.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Jordi Mayol Rubio
Ha mort als 59 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Manuel Ortiz Arévalo
Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Arjona Rogel. Residia a Sant Hilari Sacalm.
