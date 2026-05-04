Necrològiques del 4 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

CALONGE

Charles Serge Gomez

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Isabel Lara Padilla i tenia una filla. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

EL FAR D’EMPORDÀ

Amparo Pagès i Argelés

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Eudald Ferrés i Mauné i tenia dues filles. Residia al Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Martí del Far d’Empordà.

GARRIGUELLA

Elena Puigdevall Mensión

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Daniel Plana Pagès i tenia dos fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Teia Costa i Agustí

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Emili Saguer Noguera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Josep Sabeña Vilà

Ha mort als 82 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Fonteta.

LLERS

Josep Maria Xambó Ferrusola

Ha mort als 64 anys. Era casat. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.

MAÇANET DE LA SELVA

Juan Núñez Ramos

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Isabel Flores Nuñez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç

OLOT

José Llamas Galan

Ha mort als 58 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala Polivalent del cementiri municipal d’Olot.

PALOL D'ONYAR-QUART

Samuel Ferriz Quintana

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Xia Wei Yu. Residia a Palol d’Onyar de Quart.

RIUDARENES

Salvador Gelmà Estrach

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Carme Puig Lloveras i tenia dos fills. Residia a Riudarenes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Riudarenes.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Jordi Mayol Rubio

Ha mort als 59 anys. Tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Manuel Ortiz Arévalo

Ha mort als 99 anys. Era vidu de Carmen Arjona Rogel. Residia a Sant Hilari Sacalm.

