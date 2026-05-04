Necrològiques del 5 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Josep Congost Coll
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Dilmé Figueras. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Bescanó
Joan Palmerola Batallé
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Ginebra Castany. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Camós
Valentí soler Teixidor
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Pujol Comajuan. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Cantallops
Antònia Cabezas Daviu
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Gumbau Brugat i tenia una filla. Residia a Cantallops.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Cantallops.
Girona
Maria Vila Santané
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Moubens Pairó. Residia a Girona.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
La Selva de Mar
Maria Buscató Cervera
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Olivé Vives i tenia un fill. Residia a La Selva de Mar.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de la Selva de Mar.
Maçanet de la Selva
María Lara Segura
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Claro Fernández Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç.
Olot
Marc Timón Morcuende
Ha mort als 100 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Elena Bassolí Pujol
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Palamós.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Porqueres
Mercè Palomé Franch
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Aradas Roura. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Sant Feliu de Pallerols
Joan Colomer Vilalta
Ha mort als 90 anys. Era vidu de M. Teresa Puigdemont Arnau i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.
Torroella de Montgrí
Salvi Radressa Casanovas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Conxita Grassot Pi. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
Vilafant
Dolors Malé i Sala
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Vicenç Palomé i Campmol i tenia dues filles. Residia a Les Forques - Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
