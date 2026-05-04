Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga escombraries Gironalloguers GironaZanpanzar Gironaratafia Santa Coloma de FarnersGirona FCSpar Gironanitazens
instagramlinkedin

Necrològiques del 5 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Josep Congost Coll

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Rosa Dilmé Figueras. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Bescanó

Joan Palmerola Batallé

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Maria Ginebra Castany. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Camós

Valentí soler Teixidor

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Pujol Comajuan. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Cantallops

Antònia Cabezas Daviu

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Gumbau Brugat i tenia una filla. Residia a Cantallops.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Cantallops.

Girona

Maria Vila Santané

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Josep Moubens Pairó. Residia a Girona.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

La Selva de Mar

Maria Buscató Cervera

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Olivé Vives i tenia un fill. Residia a La Selva de Mar.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de la Selva de Mar.

Maçanet de la Selva

María Lara Segura

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Claro Fernández Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç.

Olot

Marc Timón Morcuende

Ha mort als 100 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Elena Bassolí Pujol

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Palamós.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Porqueres

Mercè Palomé Franch

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Aradas Roura. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Sant Feliu de Pallerols

Joan Colomer Vilalta

Ha mort als 90 anys. Era vidu de M. Teresa Puigdemont Arnau i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Pallerols.

Torroella de Montgrí

Salvi Radressa Casanovas

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Conxita Grassot Pi. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Vilafant

Dolors Malé i Sala

Notícies relacionades

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Vicenç Palomé i Campmol i tenia dues filles. Residia a Les Forques - Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents