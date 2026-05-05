Necrològiques del 6 de maig de 2026
Anglès
Antonia Cañas Molero
Ha mort als 76 anys. Residia a Girona. La vetlla serà avui dimecres, de les 4 a les 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Banyoles
Núria Badosa Geladó
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Miquel Feliu Roca. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
Girona
Antonia Cañas Molero
Ha mort als 76 anys. Residia a Girona.
La Bisbal d’Empordà
Joan Casellas Ferrer
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Ana Díaz Gallego. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Maçanet de la Selva
María Lara Segura
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Claro Fernández Pérez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç.
Torroella de Montgrí
Salvi Radressa Casanovas
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Conxita Grassot Pi. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
