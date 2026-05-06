Necrològiques del 7 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Girona
ANTONIA CAÑAS MOLERO
Ha mort als 76 anys. Residia a Girona.
La Bisbal d’Empordà
Joan Casellas Ferrer
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Ana Díaz Gallego. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Mata
Núria Campoy Miquel
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Carles Ponce Rodríguez. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Olot
Rosa Terricabras Castells
Ha mort als 36 anys. Era casada amb Genís Freixa Casals i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Palafrugell
Andrés Manzano Valentín
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Mercedes Rodríguez Castillo. Residia a Palafrugell.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Torcuato Romero Hernández
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Prudencia Montes Molina. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
Palau Saverdera
Joan Buscató Centena
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Trinidad Figueras Serra.
Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Palau-saverdera.
Roses
Leti Soren Teule
Ha mort als 42 anys. Era parella d’Ángel i no tenia fills.
Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Salt
Carme Robert Arbusà
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Lluís Juncarol Bagué.
Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Camallera.
Francesc Marce Saus
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Carme Viladomat Fontfreda.
Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avuidijous, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona