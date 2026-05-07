Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florscontenidors Gironahantaviruscrim Saltvaga educadores infantilsNestlé GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 8 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Banyoles

Dolors Plana Puigdomenech

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Colomer Parella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.

Begur

Valentín Viñas Hidalgo

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Antonia Galiano Tejada. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Castelló d’Empúries

Toni Pagès Albó

Ha mort als 42 anys. Tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Palafrugell

Torcuato Romero Hernández

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Prudencia Montes Molina. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.

Salt

Carme Mari Robert Arbusà

Notícies relacionades

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Lluís Juncarol Bagué. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Camallera.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents