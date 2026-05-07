Necrològiques del 8 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Dolors Plana Puigdomenech
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Narcís Colomer Parella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Banyoles.
Begur
Valentín Viñas Hidalgo
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Antonia Galiano Tejada. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Castelló d’Empúries
Toni Pagès Albó
Ha mort als 42 anys. Tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Palafrugell
Torcuato Romero Hernández
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Prudencia Montes Molina. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al Tanatori de Palafrugell.
Salt
Carme Mari Robert Arbusà
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Lluís Juncarol Bagué. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Camallera.
