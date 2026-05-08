Necrològiques del 9 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Amer
Joan Riera Garriga
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Merçè Estrach Frabrega. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Amer.
Biure
Nicanor Garcia González
Ha mort als 46 anys. Era casat amb Natalia Garcia Tellez i tenia un fill. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Caldes de Malavella
Diego Cuadros Romero
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carmen Saéz García. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Castelló d’Empúries
Toni Pagès Albó
Ha mort als 42 anys. Tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Palmira Expósito Solà
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antoni Riera Parramon. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere d’Osor.
Figueres
Joan Paret Alabau
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Dolors Creixell Vila i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la Funerària Vicens.
Montserrat Arbolí Moncanut
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Nicanor Cantenys Pagès i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres
Girona
Isabel Fabrellas Pruneda
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Francisco Hidalgo Pineda. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Pont Major.
L’Escala
Biel Ribas Casademont
Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Olot
Jaume Gelis Blanch
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Cudí Coromina i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Roc d’Olot.
Salt
Magdalena Quesada Olivares
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Aurelio Fernández Martínez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.
Santa Coloma de Farners
Enric De Sandoval García
Ha mort als 63 anys. Tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies tanatori Mémora de Girona.
Santa Pau
Jaume Teixidor Feixas
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Núria Juanola Rigat i tenia una filla. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.
Sarrià de Ter
Joaquim Vilanova Maurici
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Engracia Formiga Serra. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
Vidreres
Mercè Soler Viñolas
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Salvi Mateu Gironès i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Vidreres.
