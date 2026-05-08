Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda Gironaaparcaments Gironaaeroport de GironahantavirusFires de GironaSpar Girona
instagramlinkedin

Necrològiques del 9 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Diego Cuadros Romero.

Diego Cuadros Romero. / DdG

Amer

Joan Riera Garriga

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Merçè Estrach Frabrega. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria d’Amer.

Biure

Nicanor Garcia González

Ha mort als 46 anys. Era casat amb Natalia Garcia Tellez i tenia un fill. Residia a Biure. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Caldes de Malavella

Diego Cuadros Romero

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carmen Saéz García. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

Castelló d’Empúries

Toni Pagès Albó

Ha mort als 42 anys. Tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Palmira Expósito Solà

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antoni Riera Parramon. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere d’Osor.

Figueres

Joan Paret Alabau

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Dolors Creixell Vila i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la Funerària Vicens.

Montserrat Arbolí Moncanut

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Nicanor Cantenys Pagès i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres

Girona

Isabel Fabrellas Pruneda

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Francisco Hidalgo Pineda. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Pont Major.

L’Escala

Biel Ribas Casademont

Ha mort als 93 anys. Era solter. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Olot

Jaume Gelis Blanch

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Maria Cudí Coromina i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia serà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Roc d’Olot.

Salt

Magdalena Quesada Olivares

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Aurelio Fernández Martínez. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.

Santa Coloma de Farners

Enric De Sandoval García

Ha mort als 63 anys. Tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies tanatori Mémora de Girona.

Santa Pau

Jaume Teixidor Feixas

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Núria Juanola Rigat i tenia una filla. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau.

Sarrià de Ter

Joaquim Vilanova Maurici

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Engracia Formiga Serra. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.

Vidreres

Mercè Soler Viñolas

Notícies relacionades

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Salvi Mateu Gironès i tenia dues filles. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Vidreres.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents