Necrològiques del 10 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

BANYOLES

Joan Grabolosa Plana

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Carrera Capellán. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 5 de la tarda, a tanatori Mémora de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

Diego Cuadros Romero

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Carmen Saéz García. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al Tanatori Mémora de Girona.

Valeriano Galve Gracia

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Carmen Lapeña Gracia. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Hans Keller Bijlsma

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Concepció Verdum Fita i tenia una filla. Residia a Castelló d’Empúries. Serà incinerat avui diumenge, a les 11 del matí, a la funerària Vicens.

FIGUERES

Joan Paret Alabau

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Dolors Creixell Vila i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Funerària Vicens.

Juan Antonio Medina Calvo

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Wendy Cáceres Cantor. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Montse Soriano Becerra «Filla de Vilajuïga»

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Xavi Casademont Micaló. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.

Josep Aymar Ginestera

Ha mort als 97 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia serà demà dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Isabel Fabrellas Pruneda

Ha mort als 72 anys. Era casada amb Francisco Hidalgo Pineda. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Pont Major.

Antonio González Mesa

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Eulogia Soto Fernández i tenia tres fills. Residia a Girona . La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Girona.à

Susanna Figueiras Lorenzo

Ha mort als 64 anys. Residia a Girona. La cerimònia serà demà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Manuel Sánchez Verdun

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Cayetana Cano Saiz. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

Montserrat Frigola Vilardell

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Gabriel Janoher Gispert. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LLANÇÀ

Paco Domínguez Ávila

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Marisol Gómez Morgado i tenia dues filles. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

MAÇANET DE LA SELVA

Joan Carreras Serrat

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Pilar Aymerich Carreras. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Antonia Romero Arroyo

Ha mort als 95 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA PAU

Jaume Teixidor Feixas

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Núria Juanola Rigat i tenia una filla. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Santa Maria de Santa Pau.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Joan Batlle Corominas

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trinitat Mont Barris i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

TORTELLÀ

Pere Sarola Vila

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Dolors Vergés Vila i tenia dos fills. Residia a Tortellà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Santa Maria de Tortellà.

