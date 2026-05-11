Necrològiques del 12 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Figueres

Margarita Caball Expósito

Ha mort als 106 anys. Era vídua de Ramiro Rodríguez Moraga i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

Mercè Santaló Camps

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pairó Guardiola i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

L’Escala

Magdalena Moreno Carmona

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Oix

Lourdes Mayà Casas

Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Antoni Vila Almar i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a l’església de Sant Llorenç d’Oix.

Olot

Joan Antoni Esteve Puntí

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Pilar Bonmatí Castellà i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Concepció Aumatell Buixeda

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Ramon Pont Jordà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Sant Feliu de Guíxols

Agustín Garcia Segura

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Galdeano Guerrero i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Carmen Garcia Gutierrez

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Crespillo Diaz i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Cristina d'Aro

Conxita Puigvert Reixach

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Baldomero Martínez i tenia una filla. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sarrià de Ter

Dolors Gumà Costa

Ha mort als 62 anys. Era casada amb Joaquim Esgleyes Ribot. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

