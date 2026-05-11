Necrològiques de l'11 de maig de 2026
BANYOLES
Joan Grabolosa Plana
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Carmen Carrera Capellán. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a tanatori Mémora de Banyoles.
CASSÀ DE LA SELVA
Montserrat Puig Serra
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Eusebio Sánchez Botija. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
FIGUERES
Montse Soriano Becerra «Filla de Vilajuïga»
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Xavi Casademont Micaló. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.
Josep Aymar Ginestera
Ha mort als 97 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia serà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Isabel Fabrellas Pruneda
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Francisco Hidalgo Pineda. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Pont Major.
Antonio González Mesa
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Eulogia Soto Fernández i tenia tres fills. Residia a Girona . La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del Tanatori Àltima de Girona.à
Susanna Figueiras Lorenzo
Ha mort als 64 anys. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’ESCALA
Magdalena Moreno Carmona
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
MAÇANET DE LA SELVA
Joan Carreras Serrat
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Pilar Aymerich Carreras. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia serà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
OIX
Lourdes Mayà Casas
Ha mort als 81 anys. Era vídua d’Antoni Vila Almar i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a l’església de Sant Llorenç d’Oix.
OLOT
José Almanza Casado
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Concepción Doblado Cuenca i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a l’església de Sant Roc d’Olot.
PALAFRUGELL
Juanillo Romero Garcia
Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Antonia Romero Arroyo
Ha mort als 95 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Dolors Collell Roura
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jesús Busquets Oliveras i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols.La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església de Sant Feliu de Pallerols.
SANT PRIVAT D'EN BAS
Dolors Virosta Coromina
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Miquel Arbusà Masegur i tenia dos fills. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Privat d’en Bas.
S'AGARÓ
Miquel Royo Domènech
Ha mort als 83 anys. Era solter i residia a S’Agaró. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.
SANTA CRISTINA D’ARO
Conxita Puigvert Reixach
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Baldomero Martínez i tenia una filla. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se c
elebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA PAU
Jaume Teixidor Feixas
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Núria Juanola Rigat i tenia una filla. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a l’església parroquial de Santa Maria de Santa Pau.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Joan Batlle Corominas
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trinitat Mont Barris i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Joan Bagué Salvà
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Rosa Pujol Marce. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
