Necrològiques del 13 de maig del 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Banyoles
Antonio Buiza Romero
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
Manolo Olivera Valencia
Ha mort als 77 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.
Figueres
Sonia Pascual Moreno
Ha mort als 47 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Maria Serra Puig
Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Llançà
Josep Company Molar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.
Olot
Joan Antoni Esteve Puntí
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Pilar Bonmatí Castellà i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Concepció Aumatell Buixeda
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Ramon Pont Jordà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Roses
Maria López Romera
Ha mort als 85 anys. Era casada amb José Antonio Rodríguez Castilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Agustín Garcia Segura
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Galdeano Guerrero i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Pere Pescador
Manel Ortega Grasa
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Inés Roig Armengol i tenia dues filles. Residia a St. Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Sant Gregori
Josep Carré Oliveras
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Conxita Gubau Fajula. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Verges
Emília Bombardo Bruguera
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Gabriel Teixidor Genoher. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Verges.
