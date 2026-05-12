Necrològiques del 13 de maig del 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Banyoles

Antonio Buiza Romero

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

Manolo Olivera Valencia

Ha mort als 77 anys. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 1/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

Figueres

Sonia Pascual Moreno

Ha mort als 47 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Maria Serra Puig

Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Llançà

Josep Company Molar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.

Olot

Joan Antoni Esteve Puntí

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Pilar Bonmatí Castellà i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Concepció Aumatell Buixeda

Ha mort als 88 anys. Era casada amb Ramon Pont Jordà i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Roses

Maria López Romera

Ha mort als 85 anys. Era casada amb José Antonio Rodríguez Castilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

Agustín Garcia Segura

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Maria Galdeano Guerrero i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Pere Pescador

Manel Ortega Grasa

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Inés Roig Armengol i tenia dues filles. Residia a St. Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Sant Gregori

Josep Carré Oliveras

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Conxita Gubau Fajula. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Verges

Emília Bombardo Bruguera

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Gabriel Teixidor Genoher. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Verges.

