Necrològiques del 14 de maig del 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Arbúcies
Pietat Ferrer Planas
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Maria Valverde Serrano. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Banyoles
Antonio Buiza Romero
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Àngela Pagès Puigdemont
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Martí Masó Planella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Blanes
Antonia Campano Chamizo
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Manuel Barceló Berrocal. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.
Girona
Maria Serra Puig
Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Joana Izquierdo Rodríguez
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Lluís Viñals Subies. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Àngel Ribas Codina
Ha mort als 103 anys. Era vidu d’Àngela Viñas Rabionet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Mercè Adeu Verdasco
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Lluís Mateu Raset. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
La Vall de Bianya
Jesús Serrat Perarnau
Ha mort als 90 anys. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Llançà
Josep Company Molar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.
Olot
Joan Arau Agustí
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Maria Pilar Rubio Sotos i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Antònia Domínguez Rodríguez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Castey Sala i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Jeroni Romero Escoba
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Núria Espàrrach Isil i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc.
Josep Chavarria Perals
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Montserrat Rubio Tugas. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
Platja d’Aro
Justo Jiménez López
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Concepción Martín Pérez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Peralada
Margarita Centelles Planas
Era vídua d’Ernest Giralt Montes i tenia dos fills. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Martí de Peralada.
Sant Climent Sescebes
Nativitat Fàbrega Planas
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Martín i tenia un fill. Residia a Sant Climent Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la Funerària Áltima de Figueres.
Sant Gregori
Josep Carré Oliveras
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Conxita Gubau Fajula. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Verges
Emília Bombardo Bruguera
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Gabriel Teixidor Genoher. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Verges.
Vilobí d’Onyar
Carme Cornellà Busquets
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Llorenç Roura Cornellà i tenia dos fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
