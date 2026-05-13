Necrològiques del 14 de maig del 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques / DdG

Arbúcies

Pietat Ferrer Planas

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Maria Valverde Serrano. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Banyoles

Antonio Buiza Romero

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Àngela Pagès Puigdemont

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Martí Masó Planella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Blanes

Antonia Campano Chamizo

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Manuel Barceló Berrocal. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Blanes.

Girona

Maria Serra Puig

Ha mort als 70 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Joana Izquierdo Rodríguez

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Lluís Viñals Subies. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Àngel Ribas Codina

Ha mort als 103 anys. Era vidu d’Àngela Viñas Rabionet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Mercè Adeu Verdasco

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Lluís Mateu Raset. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

La Vall de Bianya

Jesús Serrat Perarnau

Ha mort als 90 anys. Residia a La Vall de Bianya. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Llançà

Josep Company Molar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.

Olot

Joan Arau Agustí

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Maria Pilar Rubio Sotos i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Antònia Domínguez Rodríguez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Ramon Castey Sala i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Jeroni Romero Escoba

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Núria Espàrrach Isil i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc.

Josep Chavarria Perals

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Montserrat Rubio Tugas. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

Platja d’Aro

Justo Jiménez López

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Concepción Martín Pérez i tenia dos fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Peralada

Margarita Centelles Planas

Era vídua d’Ernest Giralt Montes i tenia dos fills. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Martí de Peralada.

Sant Climent Sescebes

Nativitat Fàbrega Planas

Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Martín i tenia un fill. Residia a Sant Climent Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la Funerària Áltima de Figueres.

Sant Gregori

Josep Carré Oliveras

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Conxita Gubau Fajula. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Verges

Emília Bombardo Bruguera

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Gabriel Teixidor Genoher. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Julià de Verges.

Vilobí d’Onyar

Carme Cornellà Busquets

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Llorenç Roura Cornellà i tenia dos fills. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

