Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsvaga docents Gironasala de concerts GironaSílvia Orriolsparc Jordi Vilamitjanarodatge EnredadosGirona - Reial Societat
instagramlinkedin

Necrològiques del 15 de maig del 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Roser Castells

Roser Castells / .

Roser Castells

Roser Castells / .

Arbúcies

Pietat Ferrer Planas

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Maria Valverde Serrano. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

Banyoles

Antonio Buiza Romero

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Jose Antonio Rodríguez González

Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Bescanó

Pepita Paradell Ferrer

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Roura Climent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Girona

Àngel Ribas Codina

Ha mort als 103 anys. Era vidu d’Àngela Viñas Rabionet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Mercè Adeu Verdasco

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Lluís Mateu Raset. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Joan de Llobet Vila

Ha mort als 76 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

Roser Castells Bonet

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Saqués Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Montagut

Pilar Serra Vila

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Ignasi Roca Cabanas i tenia dos fills. Residia a Montagut. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de Montagut.

Les Preses

Maria Espuña Verdaguer

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Barcons Boix i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.

Palamós

Lluís Ferrer Prohias

Ha mort als 79 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Josep Fortuny Miguez

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Luz Aida Moncada Luque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Olot

Jeroni Romero Escoba

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Núria Espàrrach Isil i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc.

Josep Chavarria Perals

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Montserrat Rubio Tugas. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

Núria Guillamet Anglada

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Pere Fajula Bosch i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Santa Coloma de Farners

Coloma Pujol Sala

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Formiga Ramilans i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

Santa Cristina d’Aro

Narcís Cebrià Peix

Notícies relacionades

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Núria Arbat Dalmau i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents