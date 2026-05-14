Necrològiques del 15 de maig del 2026
Arbúcies
Pietat Ferrer Planas
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Jose Maria Valverde Serrano. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 10 del matí, a la parròquia Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.
Banyoles
Antonio Buiza Romero
Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Agustina Gala Valverde. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Jose Antonio Rodríguez González
Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Bescanó
Pepita Paradell Ferrer
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Roura Climent. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Girona
Àngel Ribas Codina
Ha mort als 103 anys. Era vidu d’Àngela Viñas Rabionet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Mercè Adeu Verdasco
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Lluís Mateu Raset. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Joan de Llobet Vila
Ha mort als 76 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Roser Castells Bonet
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Saqués Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Montagut
Pilar Serra Vila
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Ignasi Roca Cabanas i tenia dos fills. Residia a Montagut. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Pere de Montagut.
Les Preses
Maria Espuña Verdaguer
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Barcons Boix i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.
Palamós
Lluís Ferrer Prohias
Ha mort als 79 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Josep Fortuny Miguez
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Luz Aida Moncada Luque. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Olot
Jeroni Romero Escoba
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Núria Espàrrach Isil i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc.
Josep Chavarria Perals
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Montserrat Rubio Tugas. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
Núria Guillamet Anglada
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Pere Fajula Bosch i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Santa Coloma de Farners
Coloma Pujol Sala
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Formiga Ramilans i tenia tres fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Santa Cristina d’Aro
Narcís Cebrià Peix
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Núria Arbat Dalmau i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.
