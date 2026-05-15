Nècrologiques del 16 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Bordils

Isabel Boya Martínez

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ramón Blazquez Sanchez. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Esteve de Bordils.

Caldes de Malavella

Maria Xirgo Morell

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Generos Ciurana Mas. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.

Cisella

Pere Tarradas Tarradas «Pere de Campmol»

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepció Padragós Campamar i tenia dues filles. Residia a Cistella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Figueres

Martí Rigall Trulls

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rita Ponsí Ballmajó. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Goya Monsalvo Sánchez

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco González Alconada i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Girona

Roser Castells Bonet

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Saqués Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Maria Pilar Redondo Castiñeira

Ha mort als 74 anys. Era casada amb José Pérez Montouto. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Amàlia Dubé Frigola

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

Les Preses

Maria Espuña Verdaguer

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Barcons Boix i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.

Llagostera

Lluís Añón Andrade

Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.

Siurana

Pepita Juanola Juanola

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Maurici Costa Subirós i tenia dos fills. Residia a Siurana. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Siurana.

Sant Feliu de Guíxols

Dolores Navarro Suárez

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Sebastián Sánchez Ruiz i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Joan les Fonts

Juan Luis Subirá Ortiz

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Cristina Sorribes Ibañez i tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.

Santa Cristina d’Aro

Narcís Cebrià Peix

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Núria Arbat Dalmau i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.

Sils

Ana Horcas Luque

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Bartolomé Flores Jodar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.

Tomàs Massó Canaleta

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manuela Llanes Belmar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la sala cerimònies tanatori Mémora de Girona.

