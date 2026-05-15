Nècrologiques del 16 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Bordils
Isabel Boya Martínez
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ramón Blazquez Sanchez. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a l’església Sant Esteve de Bordils.
Caldes de Malavella
Maria Xirgo Morell
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Generos Ciurana Mas. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Caldes de Malavella.
Cisella
Pere Tarradas Tarradas «Pere de Campmol»
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Concepció Padragós Campamar i tenia dues filles. Residia a Cistella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Martí Rigall Trulls
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Rita Ponsí Ballmajó. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Goya Monsalvo Sánchez
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco González Alconada i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Girona
Roser Castells Bonet
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Saqués Roca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Maria Pilar Redondo Castiñeira
Ha mort als 74 anys. Era casada amb José Pérez Montouto. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Amàlia Dubé Frigola
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
Les Preses
Maria Espuña Verdaguer
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Lluís Barcons Boix i tenia dos fills. Residia a Les Preses. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Pere de Les Preses.
Llagostera
Lluís Añón Andrade
Ha mort als 83 anys. Era solter. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Llagostera.
Siurana
Pepita Juanola Juanola
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Maurici Costa Subirós i tenia dos fills. Residia a Siurana. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Siurana.
Sant Feliu de Guíxols
Dolores Navarro Suárez
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Sebastián Sánchez Ruiz i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del matí, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Joan les Fonts
Juan Luis Subirá Ortiz
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Cristina Sorribes Ibañez i tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
Santa Cristina d’Aro
Narcís Cebrià Peix
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Núria Arbat Dalmau i tenia tres fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Cristina d’Aro.
Sils
Ana Horcas Luque
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Bartolomé Flores Jodar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sils.
Tomàs Massó Canaleta
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manuela Llanes Belmar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la sala cerimònies tanatori Mémora de Girona.
