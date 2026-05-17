Necrològiques del 17 de maig de 2026
CELRÀ
Joaquim Esponellà Turró
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Pilar Arbossé Capdeferro. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
FIGUERES
Susana Gracia Benítez
Ha mort als 50 anys. Era soltera sense fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
GIRONA
Narcís Bou I Vinyoles
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Asunción Bernard Bazán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
Tomas Gutiérrez Lechado
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Isabel Cabello González. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
L'ESCALA
Amàlia Dubé Frigola
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
SILS
Tomàs Massó Canaleta
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manuela Llanes Belmar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la sala cerimònies tanatori Mémora de Girona.
