Necrològiques del 17 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Redacció

Joaquim Esponellà

CELRÀ

Joaquim Esponellà Turró

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Pilar Arbossé Capdeferro. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

FIGUERES

Susana Gracia Benítez

Ha mort als 50 anys. Era soltera sense fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

GIRONA

Narcís Bou I Vinyoles

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Asunción Bernard Bazán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

Tomas Gutiérrez Lechado

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Isabel Cabello González. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

L'ESCALA

Amàlia Dubé Frigola

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

SILS

Tomàs Massó Canaleta

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Manuela Llanes Belmar i tenia dos fills. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la sala cerimònies tanatori Mémora de Girona.

