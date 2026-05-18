Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaAtlètic-GironaNou TruetaAccidents laboralsCaixaforumResultats La Lliga
instagramlinkedin

Necrològiques del 18 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

.

. / .

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

José Mª Tremols de Paredes

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Paquita García Luna i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

CELRÀ

Joaquim Esponellà Turró

Ha mort als 86 anys. Era vidu de Pilar Arbossé Capdeferro. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.

FIGUERES

Josep Carré Vergés

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Mercè Badosa Brugat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, a la Sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

FOIXÀ

Catalina Ortiña Cela

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alberto Salazar Cortada. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.

GIRONA

Narcís Bou I Vinyoles

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Asunción Bernard Bazán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.

LA CELLERA DE TER

Maria Sabatés Bruns

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Prat Surós. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia La Cellera de Ter.

L'ESCALA

Amàlia Dubé Frigola

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Mario Armando Paietta Sagrario

Ha mort als 66 anys. Residia a l’Escala.

LLAGOSTERA

Manuel Moreno Castillo

Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Llagostera.

MAÇANET DE LA SELVA

Pili Parera Romaguera

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Carles Carreras Serrat. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Salt.

OLOT

Sabina Sararols Aulinas

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Costa Canal. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Albert Prat Llongarriu

Ha mort als 91 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAMÓS

Josep Núñez Font

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Gracia Ribas Agusti. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

ROSES

Albert Reixach Maler

Ha mort als 85 anys. Tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

SALT

Pepita Corominas Sindreu

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Manel Feliu Clopés. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.

Anita Cancio Rodríguez

Notícies relacionades

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Regino González Iglesias. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  2. Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
  3. L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  5. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  6. Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
  7. Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
  8. Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona

Les llàgrimes de Francés per afegir drama a la situació

Les llàgrimes de Francés per afegir drama a la situació

Necrològiques del 18 de maig de 2026

Necrològiques del 18 de maig de 2026

Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà

Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà

Girona tria l'empresa que avaluarà l'estat d'un pont que té més de 100 anys i ja ha acabat "la seva vida útil"

Girona tria l'empresa que avaluarà l'estat d'un pont que té més de 100 anys i ja ha acabat "la seva vida útil"

«Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»

«Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»

Barrets Sinclair, la botiga de Girona que reivindica l’art de vestir el cap

Barrets Sinclair, la botiga de Girona que reivindica l’art de vestir el cap

Blanca Costa: "La nostra cervesa té ànima social però també ha de ser bona"

Blanca Costa: "La nostra cervesa té ànima social però també ha de ser bona"

La grua de Girona, sota mínims: només quatre conductors disponibles

La grua de Girona, sota mínims: només quatre conductors disponibles
Tracking Pixel Contents