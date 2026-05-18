Necrològiques del 18 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
José Mª Tremols de Paredes
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Paquita García Luna i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
CELRÀ
Joaquim Esponellà Turró
Ha mort als 86 anys. Era vidu de Pilar Arbossé Capdeferro. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Girona.
FIGUERES
Josep Carré Vergés
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Mercè Badosa Brugat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, a la Sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
FOIXÀ
Catalina Ortiña Cela
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alberto Salazar Cortada. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
GIRONA
Narcís Bou I Vinyoles
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Asunción Bernard Bazán. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori de Girona.
LA CELLERA DE TER
Maria Sabatés Bruns
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Prat Surós. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia La Cellera de Ter.
L'ESCALA
Amàlia Dubé Frigola
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Mario Armando Paietta Sagrario
Ha mort als 66 anys. Residia a l’Escala.
LLAGOSTERA
Manuel Moreno Castillo
Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Llagostera.
MAÇANET DE LA SELVA
Pili Parera Romaguera
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Carles Carreras Serrat. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Salt.
OLOT
Sabina Sararols Aulinas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Joan Costa Canal. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Albert Prat Llongarriu
Ha mort als 91 anys. Tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
PALAMÓS
Josep Núñez Font
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Gracia Ribas Agusti. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
ROSES
Albert Reixach Maler
Ha mort als 85 anys. Tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
SALT
Pepita Corominas Sindreu
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Manel Feliu Clopés. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Jaume de Salt.
Anita Cancio Rodríguez
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Regino González Iglesias. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Carta d'un lector: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- L'escola de Girona on totes les famílies volen entrar i la que només registra 5 peticions per a I3
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Infermeres de salut mental de Salt denuncien assetjament laboral i sexual per part d'altres treballadors
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona