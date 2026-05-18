Necrològiques del 19 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Figueres
Remedios Herrero Blanquez
Ha mort als 87 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Foixà
Catalina Ortiña Cela
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alberto Salazar Cortada. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Girona
Ana García Caballero
Ha mort als 83 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Ter de Girona.
Àlex Nierga Crous
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Adroher Baus. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
L’Escala
Martio Armando Paietta Sagrario
Ha mort als 66 anys. Era divorciat. Residia a l’Escala.
Lloret de Mar
Luisa Fernanda Casasola Tobia
Ha mort als 78 anys. Era vídua de Pedro Siques Serdà i tenia una filla. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Maçanet de la Selva
Pili Parera Romaguera
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Carles Carreras Serrat. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Salt.
Olot
Toader Bisa-Partenie
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Angela Bica-Partenie i tenia sis fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Àngel Rodeja Font
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Pilar Pararols Planella i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Fidela Fernández Santo
Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Romero Herrera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Salt
Florencia Benjumea Arisa
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Manuel Benjumea García. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Salt.
Santa Cristina d’Aro
Emilio Rodríguez Fonseca
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
