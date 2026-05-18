Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marrecs de Saltimmigració Gironasenglar CadaquésShakiranou bar germans RocaRoberto Íñiguezclassificació primera divisió
instagramlinkedin

Necrològiques del 19 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Francesc Vilasís

Francesc Vilasís / .

Àlex Nierga

Àlex Nierga / .

Figueres

Remedios Herrero Blanquez

Ha mort als 87 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Foixà

Catalina Ortiña Cela

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Alberto Salazar Cortada. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Torroella de Montgrí.

Girona

Ana García Caballero

Ha mort als 83 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Ter de Girona.

Àlex Nierga Crous

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Adroher Baus. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.

L’Escala

Martio Armando Paietta Sagrario

Ha mort als 66 anys. Era divorciat. Residia a l’Escala.

Lloret de Mar

Luisa Fernanda Casasola Tobia

Ha mort als 78 anys. Era vídua de Pedro Siques Serdà i tenia una filla. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Maçanet de la Selva

Pili Parera Romaguera

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Carles Carreras Serrat. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 2/4 de 12 del migdia, al tanatori de Salt.

Olot

Toader Bisa-Partenie

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Angela Bica-Partenie i tenia sis fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Àngel Rodeja Font

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Pilar Pararols Planella i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Fidela Fernández Santo

Ha mort als 88 anys. Era vídua de José Romero Herrera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Salt

Florencia Benjumea Arisa

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Manuel Benjumea García. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Salt.

Santa Cristina d’Aro

Emilio Rodríguez Fonseca

Notícies relacionades

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents