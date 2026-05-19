Necrològiques del 20 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Blanes
José Pablo Canal de Diego
Ha mort als 64 anys. Residia a Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Teresa Bosch Plana
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jose Baleri i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Cassà de la Selva.
Girona
Bautista Roman Amigo
Ha mort als 76 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Olot
Toader Bisa-Partenie
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Angela Bica-Partenie i tenia sis fills. Residia a Olot.
La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Higinia Velasco García
Ha mort als 91 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Residència Hogar Nuestra Señora de Montserrat de Palafrugell.
Salt
Antonio García García
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Encarnación Malagón Serrano. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Esteve Freixas Pons
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Cantalosella Colomà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Gregori
Josep Pinsach Cullell
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Camprodon Guàrdia. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
Sant Joan les Fonts
Pilar Palomer Basagañas
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Qiuntana Cambras i tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Santa Cristina d’Aro
Emilio Rodriguez Fonseca
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro.
La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Sarrià de Dalt
Joaquim Cargol Ametller
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Adela Saus Anglada. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
