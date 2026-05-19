Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista FigueresJonathan Andicexportacions Gironarobatori mòbils festival Cassàlínia tren orbitalpressupostos Catalunya
instagramlinkedin

Necrològiques del 20 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Emilio Rodríguez

Emilio Rodríguez / .

Esteve Freixas

Esteve Freixas / .

Blanes

José Pablo Canal de Diego

Ha mort als 64 anys. Residia a Blanes.

Cassà de la Selva

Maria Teresa Bosch Plana

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jose Baleri i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Cassà de la Selva.

Girona

Bautista Roman Amigo

Ha mort als 76 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Olot

Toader Bisa-Partenie

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Angela Bica-Partenie i tenia sis fills. Residia a Olot.

La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Higinia Velasco García

Ha mort als 91 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la Residència Hogar Nuestra Señora de Montserrat de Palafrugell.

Salt

Antonio García García

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Encarnación Malagón Serrano. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Esteve Freixas Pons

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Cantalosella Colomà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Gregori

Josep Pinsach Cullell

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Camprodon Guàrdia. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.

Sant Joan les Fonts

Pilar Palomer Basagañas

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Qiuntana Cambras i tenia dues filles. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Santa Cristina d’Aro

Emilio Rodriguez Fonseca

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro.

La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Sarrià de Dalt

Joaquim Cargol Ametller

Notícies relacionades

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Adela Saus Anglada. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents