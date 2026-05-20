Necrològiques del 21 de maig de 2026
Blanes
José Pablo Canal De Diego
Ha mort als 64 anys. Residia a Blanes.
Cassà de la Selva
Maria Teresa Bosch Plana
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jose Baleri i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Cassà de la Selva.
Carmen Garcia Salvi
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Carmelo Varo Rodríguez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avuidijous, a les 4 de tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Josep Pol Costa
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Rufina Torrent Cardó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 de matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Teresa Caldas Lluís
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Rebugent Rovira. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 de migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Girona
Genoveva Vila Vilahur
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Miquel Ferrusola Callís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Maria Jiménez Burgos
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Fernández Borrego. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Palamós
Jaume Tauler Cama
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria López Margallo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 de matí, a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Feliu de Guíxols
Nativitat Romo Rissech
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Figueras Estrach i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Josep Boadella Soles
Ha mort als 64 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Hilari Sacalm
Enriqueta Pagès Riera
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Moragas Pujol. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 2/4 de 4 de tarda, a la Parròquia de Sant Hilari Sacalm.
Santa Cristina d’Aro
Emilio Rodriguez Fonseca
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.
Sarrià de Dalt
Joaquim Cargol Ametller
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Adela Saus Anglada. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Torroella de Montgrí
Alex Soler Carrió
Ha mort als 55 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
