Necrològiques del 21 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

José Pablo Canal De Diego

Ha mort als 64 anys. Residia a Blanes.

Cassà de la Selva

Maria Teresa Bosch Plana

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jose Baleri i tenia tres fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Cassà de la Selva.

Carmen Garcia Salvi

Ha mort als 69 anys. Era casada amb Carmelo Varo Rodríguez. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avuidijous, a les 4 de tarda, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Josep Pol Costa

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Rufina Torrent Cardó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 de matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Teresa Caldas Lluís

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Rebugent Rovira. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 de migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Girona

Genoveva Vila Vilahur

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Miquel Ferrusola Callís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Maria Jiménez Burgos

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Fernández Borrego. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Palamós

Jaume Tauler Cama

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria López Margallo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 de matí, a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Sant Feliu de Guíxols

Nativitat Romo Rissech

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joan Figueras Estrach i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Josep Boadella Soles

Ha mort als 64 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Hilari Sacalm

Enriqueta Pagès Riera

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Joan Moragas Pujol. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 2/4 de 4 de tarda, a la Parròquia de Sant Hilari Sacalm.

Santa Cristina d’Aro

Emilio Rodriguez Fonseca

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Blanca Romero Lerena. Residia a Santa Cristina d’Aro.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Santa Eugènia de Girona.

Sarrià de Dalt

Joaquim Cargol Ametller

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Adela Saus Anglada. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

Torroella de Montgrí

Alex Soler Carrió

Ha mort als 55 anys. Era solter. Residia a Torroella de Montgrí.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

