Necrològiques del 22 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Banyoles
Montse Pau Estallo
Ha mort als 69 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Maria Teresa Ginjaume Reig
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Nicolás Planas Parella. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Bordils
Pepe Coll Aries
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria del Carmen Martínez Muñoz. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Cassà de la Selva
Josep Pol Costa
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Rufina Torrent Cardó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 de matí, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Teresa Caldas Lluís
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Rebugent Rovira. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 de migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Girona
Jean Paul Wydemans
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Monique Laurent i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Maçanet de Cabrenys.
Maria Serra Codina
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Joaquim Asparch Turón. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.
Consol Regincós Matas
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Andreu Sudrià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Palafrugell
Antònia Suriñach Santaló
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Jordi Negra Escuder. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Palamós
Jaume Tauler Cama
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Maria López Margallo. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 de matí, a la Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Perelada
Angelina Costa Papell
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Rogelio Barris Resta. Residia a Mollet de Perelada. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Mollet de Perelada.
Sant Feliu de Guíxols
Josep Boadella Soles
Ha mort als 64 anys. Tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Cristina d’Aro
Quim Esteve Formatger
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Margarita Cots Rovira i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 de migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Ascensión Alcaina Moreno · «Chon»
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Martínez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí
Jaume Bahí Regincós
Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Emilia López Gallego. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Cementiri de Corçà.
Vilafant
Montserrat Ferrer i Broch
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pere Ferrer i Corominas i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, a la Sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
