Necrològiques del 23 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Avinyonet de Puigventós

Carmen Quintana Cufí

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Felip Tapias Carbó i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Consol Regincós Matas

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Andreu Sudrià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Hostalric

María Josefa Ramírez Díaz

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Velázquez Morilla i tenia tres filles. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Hostalric.

La Jonquera

Kimberli Duran García

Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de La Jonquera.

Mollet de Peralada

Angelina Costa Papell

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Rogelio Barris Resta. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Mollet de Peralada.

Olot

Josep Belmonte Cruz

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Paqui i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.

Palamós

Josep Ros Santamaria

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pepita Arpa Galià. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la Parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.

Sant Sadurní de l’Heura

Paquita Cots Nadal

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Lluís Salvador Homs. Residia a Sant Sadurní de l’Heura. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.

Sant Feliu de Guíxols

Maria Banaset Ametller

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Igualador Aguilar i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Joan les Fonts

Jordi Surina Orri

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Cristina Sánchez Santos i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Santa Cristina d’Aro

Ascensión Alcaina Moreno · «Chon»

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Martínez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Montgrí

Jaume Bahí Regincós

Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Emilia López Gallego. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Cementiri de Corçà.

