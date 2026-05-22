Necrològiques del 23 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Avinyonet de Puigventós
Carmen Quintana Cufí
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Felip Tapias Carbó i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Consol Regincós Matas
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Andreu Sudrià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Hostalric
María Josefa Ramírez Díaz
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antonio Velázquez Morilla i tenia tres filles. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia d’Hostalric.
La Jonquera
Kimberli Duran García
Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de La Jonquera.
Mollet de Peralada
Angelina Costa Papell
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Rogelio Barris Resta. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Mollet de Peralada.
Olot
Josep Belmonte Cruz
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Paqui i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
Palamós
Josep Ros Santamaria
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pepita Arpa Galià. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la Parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà.
Perelada
Sant Sadurní de l’Heura
Paquita Cots Nadal
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Lluís Salvador Homs. Residia a Sant Sadurní de l’Heura. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.
Sant Feliu de Guíxols
Maria Banaset Ametller
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Francisco Igualador Aguilar i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Joan les Fonts
Jordi Surina Orri
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Cristina Sánchez Santos i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Santa Cristina d’Aro
Ascensión Alcaina Moreno · «Chon»
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Manuel Martínez Sánchez i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Montgrí
Jaume Bahí Regincós
Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Emilia López Gallego. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al Cementiri de Corçà.
