Necrològiques del 24 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Carmen Quintana Cufí
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Felip Tapias Carbó i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
CELRÀ
Maria Teresa Bosch Dausà
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Bonany Bellapart. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu, a Celrà.
GIRONA
Julia Jiménez Lozano
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Cols i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Oratori del Tanatori Àltima de Girona.
CELLERA DE TER
Anna Suñer Pou
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Felip Tura Buxalleu. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Sales, a la Cellera de Ter.
LA JONQUERA
Kimberli Duran García
Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de La Jonquera.
OLOT
Josep Belmonte Cruz
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Paqui i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Cementiri Municipal d’Olot.
SALT
Jordi Arnall Agustí
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Montserrat Sales Xargay. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al Tanatori de Salt.
SANT SADURNÍ DE L'HEURA
Paquita Cots Nadal
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Lluís Salvador Homs. Residia a Sant Sadurní de l’Heura. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Aquestes són les millors botifarres de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Una motorista ferida després d’encastar-se contra l'aparador d'una botiga a Girona