Necrològiques del 24 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Redacció

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Carmen Quintana Cufí

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Felip Tapias Carbó i tenia quatre fills. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

CELRÀ

Maria Teresa Bosch Dausà

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Bonany Bellapart. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu, a Celrà.

GIRONA

Julia Jiménez Lozano

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Cols i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Oratori del Tanatori Àltima de Girona.

CELLERA DE TER

Anna Suñer Pou

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Felip Tura Buxalleu. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Sales, a la Cellera de Ter.

LA JONQUERA

Kimberli Duran García

Ha mort als 32 anys. Era soltera. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de La Jonquera.

OLOT

Josep Belmonte Cruz

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Paqui i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al Cementiri Municipal d’Olot.

SALT

Jordi Arnall Agustí

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Montserrat Sales Xargay. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al Tanatori de Salt.

SANT SADURNÍ DE L'HEURA

Paquita Cots Nadal

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Lluís Salvador Homs. Residia a Sant Sadurní de l’Heura. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Sadurní de l’Heura.

