Necrològiques del 25 de maig de 2026
BESCANÓ
Núria Ramió Planella
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Salvador Admetlla, en primeres núpcies, i de Marcus Batallé, en segones núpcies. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Salt.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Pere Clotas Bassó
Ha mort als 92 anys. Era divorciat. Residia a la Bisbal d’Empordà.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Elvira Puigmal Font
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Vila Espigulé i tenia una filla. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església de Sant Salvador de Castellfollit de la Roca.
CELRÀ
Maria Teresa Bosch Dausà
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Bonany Bellapart. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu, a Celrà.
GIRONA
Antonia Balastegui Flores
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Andrés Lazo Balastegui. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Julia Jiménez Lozano
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Cols i tenia una filla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Oratori del Tanatori Àltima de Girona.
Rosa Nierga Coll
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Benito Olivé Olivé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Girona.
CELLERA DE TER
Anna Suñer Pou
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Felip Tura Buxalleu. Residia a la Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Sales, a la Cellera de Ter.
LLAGOSTERA
Paquita Castelló Virgili
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Feliu - Llagostera.
OLOT
Faustina Villegas Sala
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Andreu Adroher Alcaraz. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església de la residència Santa Maria del Tura.
Joan Claret Fortuny
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Àngels García Susany. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Josep Bretcha Cros
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Maria Planella Anglada i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc.
Pascual Gómez Olivares
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Ana Nieves Fernández Gallardo. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala Polivalent del Cementiri Municipal d’Olot.
PALAMÓS
Milagros Palacian Garcia
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Joan Barceló Hochando. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria del Mar - Palamós.
SALT
Jordi Arnall Agustí
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Montserrat Sales Xargay. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del matí, al Tanatori de Salt.
SANT ANTONI DE CALONGE
Ramon Cugat Xifró
Ha mort als 85 anys. Era vidu i tenia tres fills. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Antonia Martínez Ruzafa
Ha mort als 89 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima Sant Feliu de Guíxols.
Rosa Dardé Raxach
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Lluís Amich Culubret i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’oratori del Tanatori Àltima Sant Feliu de Guíxols.
VILATENIM
Pitu Puig Casadesús
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Maria Noguera Cufí i tenia dues filles. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de tarda, a la parròquia de Vilatenim.
