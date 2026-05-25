Necrològiques del 26 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Cassà de la Selva
Lluís Nogué Serra
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Gràcia Casas Serramitja. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Girona
Antonia Balastegui Flores
Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Andrés Lazo Balastegui. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.
La Bisbal d’Empordà
Pere Clotas Bassó
Ha mort als 92 anys. Residia a La Bisbal d’Empordà.
Llagostera
Paquita Castelló Virgili
Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
Olot
Joan Claret Fortuny
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Àngels García Susany. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Elvira Jordà Pagès
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Brossa Costa i tenia quatre fills, un d’ells difunt. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Roses
Jaume Grau Mingol
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Estrella Padilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Antonia Martínez Ruzafa
Ha mort als 89 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Miquel Castillo López
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Batlle Massachs i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
José Ferrer Carrillo
Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Joan de Mollet
Maria Teresa Daranas Naspleda
Ha mort als 59 anys. Era casada amb Pere Palahí i Sitjà. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sarrià de Ter
Dolors Garriga Pueyo
Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Isidre Palomeras Güell. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
