Necrològiques del 26 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Maria Teresa Daranas

Maria Teresa Daranas / .

Cassà de la Selva

Lluís Nogué Serra

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Gràcia Casas Serramitja. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

Girona

Antonia Balastegui Flores

Ha mort als 91 anys. Era vídua d’Andrés Lazo Balastegui. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori de Girona.

La Bisbal d’Empordà

Pere Clotas Bassó

Ha mort als 92 anys. Residia a La Bisbal d’Empordà.

Llagostera

Paquita Castelló Virgili

Ha mort als 91 anys. Era soltera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

Olot

Joan Claret Fortuny

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Mª Àngels García Susany. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Elvira Jordà Pagès

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Brossa Costa i tenia quatre fills, un d’ells difunt. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Roses

Jaume Grau Mingol

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Estrella Padilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

Antonia Martínez Ruzafa

Ha mort als 89 anys. Era vídua i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Miquel Castillo López

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolors Batlle Massachs i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

José Ferrer Carrillo

Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Joan de Mollet

Maria Teresa Daranas Naspleda

Ha mort als 59 anys. Era casada amb Pere Palahí i Sitjà. Residia a Sant Joan de Mollet. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sarrià de Ter

Dolors Garriga Pueyo

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Isidre Palomeras Güell. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

