Necrològiques del 27 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Besalú

Pilar Sibecas Fages

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Agustí Bosch Andrés. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Blanes

Francisco Moreno Laguna

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Paqui García Martínez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Figueres

Paquita Jaén Palomino

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Miquel Quer Picó i no tenia fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Llers

Isabel Molina García

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Modesto Ruíz Manzaneda i tenia tres filles. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.

Lloret de Mar

Francisco José Santana Robles

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Magdalena López Rodríguez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.

Salt

Alfonso Gómez Tamaral

Ha mort als 74 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

Sant Feliu de Guíxols

José Ferrer Carrillo

Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Sarria de Ter

Victoria Rosillo Martínez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Diego Sánchez Baena. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.

