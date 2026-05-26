Necrològiques del 27 de maig de 2026
Besalú
Pilar Sibecas Fages
Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Agustí Bosch Andrés. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
Blanes
Francisco Moreno Laguna
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Paqui García Martínez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Figueres
Paquita Jaén Palomino
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Miquel Quer Picó i no tenia fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Llers
Isabel Molina García
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Modesto Ruíz Manzaneda i tenia tres filles. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.
Lloret de Mar
Francisco José Santana Robles
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Magdalena López Rodríguez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Romà de Lloret de Mar.
Salt
Alfonso Gómez Tamaral
Ha mort als 74 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Sant Feliu de Guíxols
José Ferrer Carrillo
Ha mort als 80 anys. Tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sarria de Ter
Victoria Rosillo Martínez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Diego Sánchez Baena. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Misericòrdia de Sarrià de Ter.
