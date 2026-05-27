Necrològiques del 28 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Begur
Antonio Ramirez Valenzuela
Ha mort als 76 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Blanes
Francisco Moreno Laguna
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Paqui García Martínez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous , a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Girona
Mercè Iglesies Trafach
Ha mort als 54 anys. Tenia una filla. Residia a Girona.
L’Armentera
Pere Cosp Bassagoda
Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Anna Maria Rabert Camps. Residia a L’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Tours de L’Armentera.
Llers
Isabel Molina García
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Modesto Ruíz Manzaneda i tenia tres filles. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.
Olot
Mercè Triadú Casaponsa
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Sucarrats Arrey i tenia dos fills, un d’ells difunt. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’església Residència Santa Maria del Tura.
Montserrat Vila Mas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Planella Vila i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor Les Fonts.
Pilar Coll Serrano
Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Anton Marguí Valls i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Platja d’Aro
Esmeralda Martín Benito
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bernabé Benito Marcos i tenia tres fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Platja d’Aro.
Santa Coloma de Farners
Dolors Valls Rovira
Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Massó Massó i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
