Necrològiques del 28 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Begur

Antonio Ramirez Valenzuela

Ha mort als 76 anys. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 1/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Blanes

Francisco Moreno Laguna

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Paqui García Martínez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous , a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Girona

Mercè Iglesies Trafach

Ha mort als 54 anys. Tenia una filla. Residia a Girona.

L’Armentera

Pere Cosp Bassagoda

Ha mort als 89 anys. Era vidu d’Anna Maria Rabert Camps. Residia a L’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Tours de L’Armentera.

Llers

Isabel Molina García

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Modesto Ruíz Manzaneda i tenia tres filles. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.

Olot

Mercè Triadú Casaponsa

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Sucarrats Arrey i tenia dos fills, un d’ells difunt. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’església Residència Santa Maria del Tura.

Montserrat Vila Mas

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Planella Vila i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor Les Fonts.

Pilar Coll Serrano

Ha mort als 80 anys. Era vídua d’Anton Marguí Valls i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Platja d’Aro

Esmeralda Martín Benito

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bernabé Benito Marcos i tenia tres fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Platja d’Aro.

Santa Coloma de Farners

Dolors Valls Rovira

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Massó Massó i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

