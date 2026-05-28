Necrològiques del 29 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Amer

Angelina Cullell Calm

Ha mort als 100 anys. Era vídua d’Emili Madeo Ribas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria d’Amer.

Banyoles

Montserrat Caballero Monravà

Ha mort als 105 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Agustí Agustí Torras

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Júlia Angelats Juncà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Calonge

Olga Darnaculleta Ribot

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Lluís Fonalleras Gispert i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

Girona

Cristóbal Rodríguez Pedrique

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnación Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia serà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Llampaies

Lourdes Boix Bartrina

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Narcís Llandrich. Residia a Llampaies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llampaies.

Maçanet de la Selva

Pascual Mezquita Ribagorda

Ha mort als 83 anys. Era casat amb María del Carme Surós Rovira. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Palafrugell

Enrique Becerro Morano

Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Platja d’Aro

Esmeralda Martín Benito

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bernabé Benito Marcos i tenia tres fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Platja d’Aro.

Salt

Marianu Martra Camon

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carme Martí Burrull. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

