Necrològiques del 29 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Amer
Angelina Cullell Calm
Ha mort als 100 anys. Era vídua d’Emili Madeo Ribas. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria d’Amer.
Banyoles
Montserrat Caballero Monravà
Ha mort als 105 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Agustí Agustí Torras
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Júlia Angelats Juncà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Calonge
Olga Darnaculleta Ribot
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Lluís Fonalleras Gispert i tenia un fill. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.
Girona
Cristóbal Rodríguez Pedrique
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnación Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia serà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Llampaies
Lourdes Boix Bartrina
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Narcís Llandrich. Residia a Llampaies. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llampaies.
Maçanet de la Selva
Pascual Mezquita Ribagorda
Ha mort als 83 anys. Era casat amb María del Carme Surós Rovira. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Palafrugell
Enrique Becerro Morano
Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Platja d’Aro
Esmeralda Martín Benito
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bernabé Benito Marcos i tenia tres fills. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Platja d’Aro.
Salt
Marianu Martra Camon
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carme Martí Burrull. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa