Necrològiques del 30 de maig de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Montserrat Caballero Monravà
Ha mort als 105 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Blanes
José Luís Vázquez Vaquero
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Gironès Gambero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
Corçà
José Iruela Carmona
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Antonia Martínez Requena. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Figueres
Marta Oliva Oller
Ha mort als 53 anys. Era casada amb Josep Carreras Resta i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Cristóbal Rodríguez Pedrique
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnación Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L’Estartit
Norma Flowers
Ha mort als 92 anys. Era vídua. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
La Bisbal d’Empordà
Narcís Ballana Frigola
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Maria Armadà Vilanova. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Llampaies
Lourdes Boix Bartrina
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Narcís Llandrich. Residia a Llampaies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llampaies.
Maçanet de la Selva
Pascual Mezquita Ribagorda
Ha mort als 83 anys. Era casat amb María del Carme Surós Rovira. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Josep Plana Subiràs
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Seguí Freixa i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’església del Sagrat Cor Caputxins.
Montserrat Masoliver Ribalta
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Serra Bassagañas i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Enrique Becerro Morano
Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Palamós
Gerard Pagès Roura
Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Carmen Fernández Garcia. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Salt
Marianu Martra Camon
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carme Martí Burrull. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
José Ignacio Bustamante López
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Micaela Jiménez Grande. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Verges
Josep Feliu Moy «Moy»
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Amat Bret. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.
