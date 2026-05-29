Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironareforma plaça Catalunyapavelló de FontajauBarraques PalamósMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Necrològiques del 30 de maig de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

José Manuel Blecua

José Manuel Blecua / .

Banyoles

Montserrat Caballero Monravà

Ha mort als 105 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Blanes

José Luís Vázquez Vaquero

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Gironès Gambero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

Corçà

José Iruela Carmona

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Antonia Martínez Requena. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Figueres

Marta Oliva Oller

Ha mort als 53 anys. Era casada amb Josep Carreras Resta i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Cristóbal Rodríguez Pedrique

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Encarnación Polo Morgado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’Estartit

Norma Flowers

Ha mort als 92 anys. Era vídua. Residia a L’Estartit. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

La Bisbal d’Empordà

Narcís Ballana Frigola

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Maria Armadà Vilanova. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Llampaies

Lourdes Boix Bartrina

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Narcís Llandrich. Residia a Llampaies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Llampaies.

Maçanet de la Selva

Pascual Mezquita Ribagorda

Ha mort als 83 anys. Era casat amb María del Carme Surós Rovira. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Josep Plana Subiràs

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Seguí Freixa i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a l’església del Sagrat Cor Caputxins.

Montserrat Masoliver Ribalta

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Josep Serra Bassagañas i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Enrique Becerro Morano

Ha mort als 69 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Palamós

Gerard Pagès Roura

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Maria del Carmen Fernández Garcia. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Salt

Marianu Martra Camon

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Carme Martí Burrull. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

José Ignacio Bustamante López

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Micaela Jiménez Grande. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Verges

Josep Feliu Moy «Moy»

Notícies relacionades

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Maria Amat Bret. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Torroella de Montgrí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents