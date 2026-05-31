Necrològiques del 31 de maig de 2026
Consulta les defuncions d'aquest diumenge
Blanes
José Luís Vázquez Vaquero
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Gironès Gambero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
Corçà
José Iruela Carmona
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Antonia Martínez Requena. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Figueres
Marta Oliva Oller
Ha mort als 53 anys. Era casada amb Josep Carreras Resta i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
María Martin Carnerero
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Antonio Chavero Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Magdalena Redondo Escamilla
Ha mort als 91 anys. Era vídua. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
La Bisbal d’Empordà
Lluís Puig Janoher
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Margarita Puignau Cateura. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.
Les Planes d’Hostoles
Carme Domènech Pagès
Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Sague Barceló. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
Mata
Maria Lladó Freixas
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Agustí Teixidor Soler. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Joan de Porqueres.
Olot
Carme Teixidó Molina
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Banús Curós i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Palafrugell
Juan Páez Berdugo
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Encarnación Milena Bolívar. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Sarrià de Dalt
Glòria Roset Clé
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Vilà Pradas. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
