Necrològiques del 31 de maig de 2026

Consulta les defuncions d'aquest diumenge

Necrològiques / DdG

Girona

Blanes

José Luís Vázquez Vaquero

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Maria Rosa Gironès Gambero. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

Corçà

José Iruela Carmona

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Antonia Martínez Requena. Residia a Corçà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Figueres

Marta Oliva Oller

Ha mort als 53 anys. Era casada amb Josep Carreras Resta i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

María Martin Carnerero

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Antonio Chavero Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Magdalena Redondo Escamilla

Ha mort als 91 anys. Era vídua. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

La Bisbal d’Empordà

Lluís Puig Janoher

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Margarita Puignau Cateura. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.

Les Planes d’Hostoles

Carme Domènech Pagès

Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Sague Barceló. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

Mata

Maria Lladó Freixas

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Agustí Teixidor Soler. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Joan de Porqueres.

Olot

Carme Teixidó Molina

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Banús Curós i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Palafrugell

Juan Páez Berdugo

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Encarnación Milena Bolívar. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Sarrià de Dalt

Glòria Roset Clé

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Miquel Vilà Pradas. Residia a Sarrià de Dalt. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, a la Parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.

