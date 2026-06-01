Necrològiques del 2 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Blanes
Joaquina Galván Vallejo
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Diego Baeza Berrocal. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Figueres
Josep Santaló Camps
Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.
Lluís Font Masias
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Ayats i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Lladó.
Girona
Gemma Capella Carlos
Ha mort als 42 anys. Era casada amb Marc Bernatallada Casanovas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
Pere Freixas Vila
Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Llagostera.
La Bisbal d’Empordà
Lluís Puig Janoher
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Margarita Puignau Cateura. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.
José Vera Vera
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Samilya Yunusova. Residia a la Bisbal d’Empordà.
Llagostera
Narcís Restrudis Panella
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Mayol Selis. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.
Prudencio Sáez Bustamante
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Obdulia Rudilla Molina. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.
Olot
Francisco Juanola Macias
Ha mort als 93 anys. Era cast amb M. del Tura Nogué Torrent i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Maria Masdeu Asperó
Ha mort als 88 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Salt
Ferran Hernández i Bartrina
Ha mort als 21 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al Tanatori de Salt.
Sant Julià de Ramis
Ramon Zubeldia Carreras
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Soledad Blanch Bonadona. Residia a Sant Julià de Ramis.
La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Girona.
