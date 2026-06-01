Necrològiques de l'1 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
FIGUERES
Josep Santaló Camps
Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.
Lluís Font Masias
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Ayats i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Lladó.
FONTCLARA - PALAU-SATOR
Lluïsa Torrent Frigola
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Gómez González. Residia a Fontclara - Palau-sator. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de La Tallada d’Empordà.
GIRONA
María Martin Carnerero
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Antonio Chavero Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.
Pepe Jiménez Lainez
Ha mort als 100 anys. Era casat amb Adoración Cuadros Lorente. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Lluís Puig Janoher
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Margarita Puignau Cateura. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.
LES PLANES D'HOSTOLES
Carme Domènech Pagès
Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Sague Barceló. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.
LLANÇÀ
Josep Maria Salvatella Suñer
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Francesca Sánchez i tenia tres filles. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç de Llançà.
MATA
Maria Lladó Freixas
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Agustí Teixidor Soler. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Joan de Porqueres.
OLOT
Carme Teixidó Molina
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Banús Curós i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Joan Casabó Moret
Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Juan Páez Berdugo
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Encarnación Milena Bolívar. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Joan Maraña Hostench
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolors Termes Lloveras i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima Sant Feliu de Guíxols.
VALVERALLA
Josep Alabau Batlle
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Ana María Roca Soler. Residia a Valveralla. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç de Valveralla.
VIDRERES
Dolors Cargol Quintana
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Viñolas Palahí. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Vidreres.
