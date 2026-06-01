É s notícia
Necrològiques de l'1 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Redacció

FIGUERES

Josep Santaló Camps

Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.

Lluís Font Masias

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Ayats i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Lladó.

FONTCLARA - PALAU-SATOR

Lluïsa Torrent Frigola

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Gómez González. Residia a Fontclara - Palau-sator. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de La Tallada d’Empordà.

GIRONA

María Martin Carnerero

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Antonio Chavero Soler. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori de Girona.

Pepe Jiménez Lainez

Ha mort als 100 anys. Era casat amb Adoración Cuadros Lorente. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Lluís Puig Janoher

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Margarita Puignau Cateura. Residia a La Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la Parròquia de Santa Maria de La Bisbal d’Empordà.

LES PLANES D'HOSTOLES

Carme Domènech Pagès

Ha mort als 61 anys. Era casada amb Josep Sague Barceló. Residia a Les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la Parròquia Sant Cristòfol de Les Planes d’Hostoles.

LLANÇÀ

Josep Maria Salvatella Suñer

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Francesca Sánchez i tenia tres filles. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç de Llançà.

MATA

Maria Lladó Freixas

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Agustí Teixidor Soler. Residia a Mata. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la Parròquia de Sant Joan de Porqueres.

OLOT

Carme Teixidó Molina

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Banús Curós i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Joan Casabó Moret

Ha mort als 86 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Juan Páez Berdugo

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Encarnación Milena Bolívar. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Joan Maraña Hostench

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolors Termes Lloveras i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’Oratori del Tanatori Àltima Sant Feliu de Guíxols.

VALVERALLA

Josep Alabau Batlle

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Ana María Roca Soler. Residia a Valveralla. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç de Valveralla.

VIDRERES

Dolors Cargol Quintana

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joan Viñolas Palahí. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Vidreres.

