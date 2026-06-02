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Necrològiques del 3 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Malena Masafont

Malena Masafont / .

Joan Pagès

Joan Pagès / .

Domingo Boya

Domingo Boya / .

Jaume Torrent

Jaume Torrent / .

Figueres

Consuelo Mejías Benegas

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Alonos Cumplido Pardo i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Foixà

Jaume Torrent Genís

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Felicitat Puig Poch. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Joan de Foixà.

Girona

Domingo Boya Martinez

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Rey García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.

La Bisbal d’Empordà

José Vera Vera

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Sabilya Yunusova. Residia a La Bisbal d’Empordà.

L’Escala

Malena Masafont Guitart

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Paco Marull Cadanet. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Llagostera

Narcís Restrudis Panella

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Mayol Selis. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.

Llers

Carlos Pot Torres

Ha mort als 81 anys. Era vidu de Josefina Méndez Porras i tenia quatre fills. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.

Maçanet de la Selva

Joan Pagès Planagumà

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Dolors Aregay Aluart. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Navata

Josep Carrasco Torrent

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Dolores Vila Carbonell i tenia dues filles. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Navata.

Olot

Maria Masdeu Asperó

Ha mort als 88 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Maria Sala Sala «Maria de cal Antal»

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Vila Vila i tenia dos filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Jose Antonio Méndez Blaya

Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palamós.

Palafrugel

Pepita Sabà Girbal

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Robert Batlle Reixach. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.

Sant Feliu de Guíxols

Encarna López Mesas

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ángel Esquinas García i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Vico Muñoz

Ha mort als 87 anys. Tenia 5 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Santa Cristina d’Aro

Paquita Huertas Navarro

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Joan Pareta Formatger i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Torroella de Fluvià

François Pastoret Quintà

Ha mort als 90 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Torroella de Fluvià.

Torroella de Montgrí

Miquel Pagès Ullastres

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Rosa Vilà Roset.

Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.

Vilafant

Josep Colomer Lladó

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Carmen Regall Sabartes i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Josep Prat Costa

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Ha mort als 100 anys. Era solter. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens.

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