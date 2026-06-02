Necrològiques del 3 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
Figueres
Consuelo Mejías Benegas
Ha mort als 103 anys. Era vídua de Alonos Cumplido Pardo i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Foixà
Jaume Torrent Genís
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Felicitat Puig Poch. Residia a Foixà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Joan de Foixà.
Girona
Domingo Boya Martinez
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Francisca Rey García. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al Tanatori de Girona.
La Bisbal d’Empordà
José Vera Vera
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Sabilya Yunusova. Residia a La Bisbal d’Empordà.
L’Escala
Malena Masafont Guitart
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Paco Marull Cadanet. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Llagostera
Narcís Restrudis Panella
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Maria Mayol Selis. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, al Tanatori de Llagostera.
Llers
Carlos Pot Torres
Ha mort als 81 anys. Era vidu de Josefina Méndez Porras i tenia quatre fills. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Julià i Santa Basilissa de Llers.
Maçanet de la Selva
Joan Pagès Planagumà
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Dolors Aregay Aluart. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Navata
Josep Carrasco Torrent
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Dolores Vila Carbonell i tenia dues filles. Residia a Navata. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Navata.
Olot
Maria Masdeu Asperó
Ha mort als 88 anys. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Maria Sala Sala «Maria de cal Antal»
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Vila Vila i tenia dos filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Jose Antonio Méndez Blaya
Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palamós.
Palafrugel
Pepita Sabà Girbal
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Robert Batlle Reixach. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori de Palafrugell.
Sant Feliu de Guíxols
Encarna López Mesas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ángel Esquinas García i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Vico Muñoz
Ha mort als 87 anys. Tenia 5 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Santa Cristina d’Aro
Paquita Huertas Navarro
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Joan Pareta Formatger i tenia dos fills. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Torroella de Fluvià
François Pastoret Quintà
Ha mort als 90 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Torroella de Fluvià.
Torroella de Montgrí
Miquel Pagès Ullastres
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Rosa Vilà Roset.
Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, al Tanatori de Torroella de Montgrí.
Vilafant
Josep Colomer Lladó
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Carmen Regall Sabartes i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Josep Prat Costa
Ha mort als 100 anys. Era solter. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens.
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