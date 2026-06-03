Mor en "Jaume de Can Quel" de Foixà
O.Puig
Foixà ha acomiadat avui Jaume Torrent Genís, en "Jaume de Can Quel", que ha mort als 85 anys. Flequer de professió i home profundament vinculat al poble, Torrent deixa el record d’una vida marcada pel treball, la família, la música i l’estima per Foixà.
Nascut a casa, a Foixà, juntament amb el seu germà bessó, Jaume Torrent va créixer arrelat al municipi i a la seva gent. De jove havia jugat a futbol amb l’equip del poble i havia fet teatre. En les festes majors, entre valsos i pasdobles, va conèixer Felicitat Puig, la seva esposa, amb qui va formar una família nombrosa que va ser sempre un dels seus grans orgulls.
La seva vida professional va estar lligada al forn de pa. Les matinades llargues formaven part del seu ofici, perquè els veïns i clients poguessin tenir el pa acabat de fer a primera hora. La seva coca de pa va esdevenir coneguda més enllà de Foixà i va atraure gent d’arreu, que sovint repetia després de tastar-la.
Però el nom de Jaume Torrent també queda unit per sempre a Can Quel, el restaurant familiar de Foixà, que va fer créixer amb la Felicitat i que va contribuir a convertir en una referència a la comarca. Per a ell, Can Quel era molt més que un negoci: era un espai de trobada, de conversa i d’amistat. De fet, acostumava a dir que no tenien clients, sinó amics. Encara avui, el nom de Foixà continua despertant en molta gent el record d’haver passat alguna vegada per Can Quel.
Com han recordat els seus fills i nets, en Jaume era un home xerraire, proper i generós, una icona del poble, un homenot, també un agitador cultural. Va impulsar iniciatives com els aplecs infantils de sardanes, la festa del foixanenc absent, o la de la gent gran. Va viure amb passió la música, especialment les sardanes i les orquestres com Els Montgrins, La Selvatana o La Maravella. La música va acompanyar molts moments de la seva vida i de la seva família, fins al punt que diverses sardanes els han estat dedicades. Un d'elles "l'Amic Jaume", del compositor foixanenc Josep Coll i Ferrando, ha tancat el funeral celebrat en una església parroquial que s'ha quedat petita per dir-li l'últim adeu.
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