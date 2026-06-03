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Necrològiques del 4 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Josep Maria Cadena

Josep Maria Cadena / .

Francisco Crespo

Francisco Crespo / .

Blanes

Manuela Ojeda Arispón

Ha mort als 71 anys. Era vídua de Jordi Mira Sanjuán. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Camós

Marisabel Casal Fàbrega

Ha mort als 79 anys. Era separada. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.

Figueres

Isabel Montalat Gou

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Agustí Barnadas i tenia dues filles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.

Maçanet de la Selva

Joan Pagès Planagumà

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Dolors Aregay Aluart. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

Olot

Maria Sala Sala «Maria de cal Antal»

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Vila Vila i tenia dos filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Lluís Aulinas Espuña

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosa Argelés Danés i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Joan Vilà Vilar

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Ana Maria Carnice Judez i tenia dues filles. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.

Jose Antonio Méndez Blaya

Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palamós.

Palau-saverdera

Consul Turró Font

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Nicolau Perxes i tenia una filla. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan de Palau-saverdera.

Roses

Jose Martin Dominguez

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Ana Maria Exposito Lopez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12.15 del migdia, al Tanatori de Roses.

Sant Feliu de Guíxols

Encarna López Mesas

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ángel Esquinas García i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Maria Vico Muñoz

Ha mort als 87 anys. Tenia 5 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Vilafant

Josep Prat Costa

Ha mort als 100 anys. Era solter. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens.

Vilablareix

Pilar Trull Frou

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Ha mort als 95 anys. Era vídua de Lluís Casademont Casas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al Tanatori de Salt.

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