Necrològiques del 4 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Blanes
Manuela Ojeda Arispón
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Jordi Mira Sanjuán. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Camós
Marisabel Casal Fàbrega
Ha mort als 79 anys. Era separada. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Figueres
Isabel Montalat Gou
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Agustí Barnadas i tenia dues filles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
Maçanet de la Selva
Joan Pagès Planagumà
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Dolors Aregay Aluart. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Olot
Maria Sala Sala «Maria de cal Antal»
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Vila Vila i tenia dos filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Lluís Aulinas Espuña
Ha mort als 76 anys. Era casat amb Rosa Argelés Danés i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Joan Vilà Vilar
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Ana Maria Carnice Judez i tenia dues filles. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Antoni de Calonge.
Jose Antonio Méndez Blaya
Ha mort als 67 anys. Era solter. Residia a Palamós.
Palau-saverdera
Consul Turró Font
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joan Nicolau Perxes i tenia una filla. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan de Palau-saverdera.
Roses
Jose Martin Dominguez
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Ana Maria Exposito Lopez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12.15 del migdia, al Tanatori de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Encarna López Mesas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ángel Esquinas García i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Maria Vico Muñoz
Ha mort als 87 anys. Tenia 5 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Vilafant
Josep Prat Costa
Ha mort als 100 anys. Era solter. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de funerària Vicens.
Vilablareix
Pilar Trull Frou
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Lluís Casademont Casas. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, al Tanatori de Salt.
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