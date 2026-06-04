Necrològiques del 5 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Aiguaviva
Josep Masó Canals
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Carmela Castro Muñoz. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.
Blanes
Manuela Ojeda Arispón
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Jordi Mira Sanjuán. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Mercè Oms Bassols
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francesc Giralt Butiñà. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Campdorà
Anna Maria Romans Vila
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Isidre Serra Badosa. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Viladamat.
Camós
Marisabel Casal Fàbrega
Ha mort als 79 anys. Era separada. Residia a Camós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, al Tanatori de Girona.
Figueres
Francisco Sánchez Encinas
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Josefa Trucharte Rodríguez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
Isabel Montalat Gou
Ha mort als 96 anys. Era vídua i tenia dues filles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere.
La Jonquera
Rosa Esteba Viusà
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Josep Roqué Lliuret i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Llampaies
Joan Cordonet Masmartí
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolors Marquès Falgàs. Residia a Llampaies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Llampaies.
Lloret de Mar
Jordi Alier Gastó
Ha mort als 52 anys. Era solter i residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Olot
Petronil·la Collelldemont Ayats
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaume Font Planella i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Qilei Chen
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Sui Lin i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Sant Antoni de Calonge
Mercedes Ortega Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquín Negro Machado. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Vilajuïga
Rosa Danés Selga
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Raul Bonaterra Sot. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Vilajuïga.
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