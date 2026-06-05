Necrològiques del 6 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
Banyoles
Maria Pujol Jou
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Genover Terradellas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Breda
Alvaro González Lanchazo
Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Campdorà
Anna Maria Romans Vila
Ha mort als 77 anys. Era casada amb Isidre Serra Badosa. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Viladamat.
Cassà de la Selva
Joan Pica Junqué
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pilar Rincon García. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.
Cornellà de Terri
Joan Congost Serarols
Ha mort als 75 anys. Era vidu d’Annabelle Vandamme Barti. Residia a Cornellà de Terri. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Figueres
ISabel Ruiz Ruiz
Ha mort als 75 anys. Era vídua de José F. Fernández Vilches i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Girona
Montserrat Cànovas Barnola
Ha mort als 102 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 12 del matí, al Tanatori de Girona.
Hostalric
Jaume Astort Claus
Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Costa Giralt. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori d’Hostalric.
Llofriu
Enric Pous Vidal
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Griselda Barceló Manaut. Residia a Llofriu.
Lloret de Mar
Jordi Alier Gastó
Ha mort als 52 anys. Era solter i residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Olot
Petronil·la Collelldemont Ayats
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaume Font Planella i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.
Amparo López Fernández
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jaume Argelés Carbonés i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palafrugell
Lluís Romero Bonany
Ha mort als 89 anys. Era vidu de Silvia Grané Moreno. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Sant Antoni de Calonge
Mercedes Ortega Sánchez
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquín Negro Machado. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.
Vilajuïga
Rosa Danés Selga
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Raul Bonaterra Sot. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Vilajuïga.
Subscriu-te per seguir llegint
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó