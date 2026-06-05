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Necrològiques del 6 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Girona
Maria Jou

Maria Jou / .

Montserrat Cànovas

Montserrat Cànovas / .

Miquel Joan Verdaguer

Miquel Joan Verdaguer / .

Banyoles

Maria Pujol Jou

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Genover Terradellas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Breda

Alvaro González Lanchazo

Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Campdorà

Anna Maria Romans Vila

Ha mort als 77 anys. Era casada amb Isidre Serra Badosa. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Viladamat.

Cassà de la Selva

Joan Pica Junqué

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Pilar Rincon García. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al Tanatori de Cassà de la Selva.

Cornellà de Terri

Joan Congost Serarols

Ha mort als 75 anys. Era vidu d’Annabelle Vandamme Barti. Residia a Cornellà de Terri. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Figueres

ISabel Ruiz Ruiz

Ha mort als 75 anys. Era vídua de José F. Fernández Vilches i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

Girona

Montserrat Cànovas Barnola

Ha mort als 102 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 12 del matí, al Tanatori de Girona.

Hostalric

Jaume Astort Claus

Ha mort als 88 anys. Era vidu de Carmen Costa Giralt. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al Tanatori d’Hostalric.

Llofriu

Enric Pous Vidal

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Griselda Barceló Manaut. Residia a Llofriu.

Lloret de Mar

Jordi Alier Gastó

Ha mort als 52 anys. Era solter i residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

Olot

Petronil·la Collelldemont Ayats

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaume Font Planella i tenia cinc fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la Capella del Cementiri Municipal d’Olot.

Amparo López Fernández

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jaume Argelés Carbonés i no tenia fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palafrugell

Lluís Romero Bonany

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Silvia Grané Moreno. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Sant Antoni de Calonge

Mercedes Ortega Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquín Negro Machado. Residia a Sant Antoni de Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al Tanatori de Palafrugell.

Vilajuïga

Rosa Danés Selga

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Ha mort als 86 anys. Era vídua de Raul Bonaterra Sot. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Feliu de Vilajuïga.

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