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Necrològiques del 7 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

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Redacció

Redacció

BREDA

Alvaro González Lanchazo

Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

FIGUERES

Isabel Ruiz Ruiz

Ha mort als 75 anys. Era vídua de José F. Fernández Vilches i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Montserrat Cànovas Barnola

Ha mort als 102 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.

LLOFRIU

Enric Pous Vidal

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Ha mort als 92 anys. Era casat amb Griselda Barceló Manaut. Residia a Llofriu.

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