Necrològiques del 7 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
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BREDA
Alvaro González Lanchazo
Ha mort als 28 anys. Era solter. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
FIGUERES
Isabel Ruiz Ruiz
Ha mort als 75 anys. Era vídua de José F. Fernández Vilches i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Montserrat Cànovas Barnola
Ha mort als 102 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.
LLOFRIU
Enric Pous Vidal
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Griselda Barceló Manaut. Residia a Llofriu.
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