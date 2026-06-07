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Necrològiques del 8 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

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Redacció

Redacció

BESCANÓ

Roser Esteve Collell

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Colom Noguer. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

LLORET DE MAR

Lluís Cuartero Alcay

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Àngels Llopís Torrente i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

Rafel Batallé Mallarach

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Josefina Boix Nogué i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipall d’Olot.

José Rojas Domínguez

Ha mort als 89 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.

Gertrudis Irma Mejía

Ha mort als 85 anys. Tenia 6 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Carme Català Sagrera

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Riera Matas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

ROSES

Amparo Arocas Martín

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ciril Jacomet Coll. i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 3/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

SALT

Francisca Gil Trinidad

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Pérez Leal. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE PALLEROLS

Aitor Arroyo Dorado

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Ha mort als 54 anys. Era casat amb Inés Moreno Centeno i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia s celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

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