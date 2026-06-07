Necrològiques del 8 de juny de 2026
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BESCANÓ
Roser Esteve Collell
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Colom Noguer. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
LLORET DE MAR
Lluís Cuartero Alcay
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Àngels Llopís Torrente i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
OLOT
Rafel Batallé Mallarach
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Josefina Boix Nogué i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipall d’Olot.
José Rojas Domínguez
Ha mort als 89 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.
Gertrudis Irma Mejía
Ha mort als 85 anys. Tenia 6 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Carme Català Sagrera
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Riera Matas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Amparo Arocas Martín
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ciril Jacomet Coll. i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 3/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
SALT
Francisca Gil Trinidad
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Manuel Pérez Leal. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE PALLEROLS
Aitor Arroyo Dorado
Ha mort als 54 anys. Era casat amb Inés Moreno Centeno i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Pallerols. La cerimònia s celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
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