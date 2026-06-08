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Necrològiques del 9 de juny de 2026

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

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Redacció

Redacció

Besalú

Joan Gironell Compta

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Teresa Oliveras Farres. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 de matí, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.

Bescanó

Roser Esteve Collell

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Colom Noguer. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

Capmany

Rosa Agustina Guardiola Collsamata

Ha mort als 78 anys. Tenia una filla. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

Llançà

Ana Benítez Muñoz

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Jaume Gibert i tenia un fill. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 de migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Llançà.

Palamós

Juani Zamora Martín

Ha mort als 84 anys. Era vídua amb Gregorio Molina Ruiz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà de Sant Joan de Palamós.

Palafrugell

Carme Català Sagrera

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Riera Matas. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Salt

Carlos Figuer Fayos

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Ha mort als 73 anys. Era divorciat. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de tarda, al Tanatori de Salt.

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